El temporal aumenta al 62,3% las reservas de embalses vascos, por debajo de la media de la última década

BILBAO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve y lluvia ha aumentado en 2 hm2 en la última semana las reservas de los embalses vascos, que se encuentran al 62,3% de su capacidad total de llenado. No obstante, siguen por debajo de la media de la última década por estas fechas, establecida en el 64%.

Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a los que ha tenido acceso Europa Press, las reservas actuales del País Vasco se elevan a 157 hm3 de agua, lo que supone 28 hm3 por debajo de la misma semana de 2024, cuando tenían 185 hm3 (73,4% de llenado).

El pantano alavés de Ullibarri recoge 89 hectómetros cúbicos, por lo que se encuentra al 61% de su capacidad total. Por su parte, las reservas del embalse de Urrunaga ascienden a 43 hectómetros cúbicos, lo que representa el 60% de su capacidad.

El embalse de Ibai Eder, en Gipuzkoa, está al 72,7% de su capacidad total de 11 hm3. En este mismo territorio histórico, el pantano de Urkulu --con 10 hectómetros cúbicos de capacidad-- tiene embalsado el 80% del agua que puede acoger.

Ibiur, también en Gipuzkoa, recoge el 75% de su capacidad total de 8 hm3. Por último, el embalse de Albina, en Álava, permanece al 60%, al mantener embalsados 3 hectómetros cúbicos de agua.