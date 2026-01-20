El tenor donostiarra Xabier Anduaga recibe el Tambor de Oro 2026

Jon Insausti y Xasbier Anduaga - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

BILBAO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El tenor donostiarra Xabier Anduaga ha recibido este martes el Tambor de Oro 2026 de manos del alcalde de la ciudad, Jon Insausti, en un acto solemne que ha tenido lugar este mediodía en el salón de plenos del Ayuntamiento de la capital guipuzcoana en el que el regidor ha descrito al galardonado como "un espejo de los jóvenes referentes de las y los donostiarras".

En el momento de hacer entrega del galardón al intérprete, Jon Insausti ha aprovechado la ocasión para destacar que, con este premio, "reconocemos mucho más que un cantante de ópera. Reconocemos a la persona que conoce el contexto y las costumbres y reconocemos la cultura".

"Xabier, reflejas perfectamente el potente e innovador latido de la ciudad", ha destacado Insausti, para añadir que era "el máximo representante de los jóvenes referentes de las y los donostiarras y, también, su espejo".

El alcalde donostiarra ha destacado también que "compartimos el orgullo de que representes a una ciudad tolerante, una Donostia que ama la libertad que nos da la cultura". "En este día señalado, en nombre de las y los donostiarras, te voy a pedir que nunca pierdas el amor que has mostrado por San Sebastián", ha añadido.

Xabier Anduaga es un tenor de ópera y zarzuela donostiarra que comenzó su carrera en el Orfeón Donostiarra a los ocho años, y donde a los 15 ya era ya solista.

Estudió además en la Escuela Superior de Música Musikene de 2014 a 2018 y cuenta con reconocimientos internacionales como el primer premio, tanto de ópera como de zarzuela, del concurso Operalia celebrado en Praga en 2019, o el primer premio del International Opera World en la categoría de Mejor Cantante Joven de 2020.

Además del premio de la revista Ópera Actual, por ser el intérprete joven español más prometedor de 2021, en 2022 dio su primer recital en el Teatro de la Zarzuela acompañado por el pianista Giulio Zappa.