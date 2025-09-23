El tercer verano más caluroso desde 1970 deja 130 muertes en Euskadi por la altas temperaturas

BILBAO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El verano que acaba de concluir, el tercero más caluroso desde 1970 y en el que se han contabilizado hasta tres olas de calor en Euskadi, (la primera de ellas del 18 al 21 de junio, la segunda del 27 de junio al 1 de julio y la tercera y última del 10 al 17 de agosto) ha dejado 130 personas fallecidas en el País Vasco por causas atribuidas al calor, según datos del Ministerio de Sanidad.

Por edades, el 69% de las muertes contabilizadas del 22 de junio al 22 de septiembre en el País Vasco corresponden a personas mayores de 85 años (90 fallecidos), mientras hubo 20 muertes de personas de entre 75 y 84 años, ocho fallecimientos de personas de entre 65 y 74 años, siete muertes en la franja de edad de entre 45 y 64 años, y una entre los 15 y los 44 años.

De los 130 decesos contabilizados este verano por patologías vinculadas al exceso de temperaturas, 22 se produjeron en junio, 12 en julio, 74 en agosto y 23 en lo que va de septiembre.

Así, este verano (con una anomalía de 1,6 °C por encima del promedio del periodo normal 1991-2020), el tercer verano más caluroso desde 1970, tan solo por detrás de los correspondientes a 2023 y 2022, ha duplicado las muertes por calor respecto al periodo estival del pasado año, cuando se contabilizaron 63 fallecimientos atribuibles a estas causas.