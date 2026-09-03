Teresa Laespada aspira a repetir como candidata a diputada general de Bizkaia por el PSE-EE en las elecciones de mayo

Archivo - La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, en una imagen de archivo - Ion Alcoba - Europa Press - Archivo

BILBAO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de Bizkaia, Teresa Laespada, aspira a repetir como candidata a diputada general por el PSE-EE en las próximas elecciones municipales y forales, según ha anunciado en una intervención ante el Comité Provincial del PSE-EE de Bizkaia, reunido este jueves en Bilbao.

Laespada deberá presentarse a las elecciones primarias de la formación, cuyo plazo para registrar candidaturas se abre este viernes, 4 de septiembre.

La diputada ha anunciado que ha decidido presentarse a las primarias del partido porque mantiene "la misma convicción, las mismas ganas y la misma energía" para llevar a la Diputación "el proyecto socialista".

A su juicio, "queda mucho camino por recorrer" después de 12 años de gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE, en los que los socialistas "no han sido mayoritarios pero sí decisivos".

Teresa Laespada se encuentra desde 2015 al frente del Departamento de Empleo, Cohesión Social e Igualdad de la Diputación foral de Bizkaia. Con anterioridad, fue parlamentaria en la Cámara autonómica.