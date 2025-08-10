Los termómetros alcanzan los 40 grados en puntos del interior

Una persona muestra un abanico en las fiestas de San Sebastián, en los jardines de Alderdi Eder. - Unanue - Europa Press

BILBAO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas han alcanzado en la tarde de este domingo los 40 grados en puntos de interior, según los datos de la agencia vasca de Meteorología, Euskalmet.

Entre otros valores, a las cinco de la tarde, se registraban 40,1 grados en el punto de medición de Amurrio, los 39,8 grados en Llodio, los 39,4 en Barrundia, los 39,3 en Vitoria-Gasteiz y los 38,9 grados en Kanpezu, en el territorio alavés. En Bizkaia, la estación de medición de Abusu en Arrigorriaga ha anotado 38,1 grados.

En la jornada de este domingo, el Departamento de Seguridad tiene activada la alerta naranja hasta las ocho de la tarde debido a la previsión de temperaturas muy altas en la zona de transición y en el eje del Ebro, mientras que en el resto de la comunidad se ha establecido aviso amarillo.

Además, durante todo el día, hay aviso amarillo por el riesgo de que las elevadas temperaturas sean persistentes, con mínimas estimadas de 19 grados en la zona costera, 18 en la zona cantábrica interior, 14 en la zona de transición y 16 en el eje del Ebro.