Un testigo dice que el presunto asesino de Maialen era "errático" y la culpaba de "poner a su familia en su contra"

La Audiencia de Álava acoge este martes la segunda jornada del juicio por este caso - IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

VITORIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un emprendedor que mantuvo una relación comercial con el acusado de matar a cuchilladas a Maialen, la mujer asesinada en mayo de 2023 en Vitoria-Gasteiz cuando estaba embarazada de mellizas, ha definido a este joven como una persona de comportamiento "errático", que mentía habitualmente, y que se lamentaba de que la víctima, que era su esposa, "había puesto a su familia en contra de él".

La declaración de este testigo se ha llevado a cabo a través de videoconferencia en la segunda jornada del juicio por este caso, que se celebra en la Audiencia Provincial de Álava y en el que están llamadas a declarar once personas.

Maialen murió el 27 de mayo de 2023 después de que el acusado, de iniciales J.R., le asestara 13 cuchilladas en una habitación de un hotel de Vitoria-Gasteiz. Las acusaciones piden para él 45 años de cárcel, al considerar que cuando acuchilló a Maialen lo hizo "con intención de matarla" y era "plenamente consciente de sus actos". Por el contrario, la defensa reclama la libre absolución, puesto que argumenta que cuando acuchilló a Maialen, el acusado sufría una "desconexión brusca de la realidad".

Al margen de por su dramático desenlace, este caso estuvo marcado por la polémica en torno a la forma en la que actuó la Ertzaintza al evaluar el grado de riesgo de la situación en la que se encontraba Maialen.

Maialen estaba registrada en el sistema estatal VioGen en situación de "riesgo extremo", pero la Ertzaintza rebajó su nivel a "riesgo bajo" poco antes del crimen, tras entrevistarse con ella cuando llegó a Vitoria-Gasteiz procedente de la Comunidad Valenciana.

El marido de la joven ya había quebrantado en varias ocasiones, durante el tiempo en que residieron en diversos municipios valencianos, la orden de alejamiento que pesaba sobre él por violencia de género hacia su pareja, si bien estas vulneraciones se produjeron con el consentimiento de Maialen.

Uno de los testigos que ha declarado en esta segunda jornada del juicio ha sido un emprendedor que durante varios meses mantuvo una relación comercial con J.R. A través de videoconferencia, esta persona ha testificado que hablaba con el acusado por vía telemática, y que solo lo vio en persona en una ocasión.

ELLA QUERÍA ROMPER LA RELACIÓN

Según ha explicado, hablaba con J.R. sobre cuestiones relacionadas con posibles negocios, aunque también sobre su relación con Maialen. En esas conversaciones --ha explicado-- le hablaba de forma habitual de sus "problemas" con Maialen, con separaciones y reconciliaciones recurrentes. En tales situaciones, según ha indicado, era "siempre" ella la que, al parecer, quería romper la relación.

Además, ha afirmado que J.R. se mostraba "muy errático" y que en una ocasión le llegó a decir que se quería suicidar. "Hacía cosas raras, me mentía y me pidió dinero", ha explicado, para añadir que le remitió el supuesto justificante de una transferencia "que no se llegó a realizar". Asimismo, el acusado le indicó que "había puesto a su familia en contra de él".

También ha declarado este martes uno de los hijos de la pareja del padre de Maialen, que fue quien, junto a su hermano, encontró el cadáver de la joven el 28 de mayo de 2023. Según ha explicado, acudieron a buscar a Maialen al apartahotel en el que se alojaba porque desde el día anterior, ningún miembro de la familia, con la que había quedado para comer ese 28 de mayo, tenía noticias de ella.

"SALIÓ GRITANDO DE LA HABITACIÓN"

El testigo ha explicado que en la familia existía un nivel de preocupación "bastante alto" por lo que hubiera podido pasarle a Maialen, y que el mismo pensaba que "algo no iba bien". Finalmente, al presentarse en el alojamiento junto a su hermano, que había iniciado "una especie de relación" con Maialen en la semana anterior, este fue a buscar a la chica a la habitación mientras él esperaba en el coche. "Salió gritando y diciendo lo que había pasado", ha explicado, para añadir que entonces decidió ir él mismo a comprobar qué ocurría.

El testigo ha explicado que al entrar, encontró la habitación "desordenada" y a Maialen tirada en el suelo, ensangrentada, agarrando la sillita de su hija, que estaba durmiendo a unos metros, en la cuna y con el pañal empapado de orina. Tras comprobar que Maialen no tenía pulso, llamó al 112 y finalmente se presentó la Ertzaintza.

El testigo ha explicado que tanto él como su hermano han tenido que recibir tratamiento psicológico tras lo ocurrido. De hecho, ha afirmado que su hermano, siente "mucha culpabilidad", al pensar que su relación con Maialen pudo desencadenar los acontecimientos que llevaron a su muerte. "Está totalmente perdido; ya no es la persona que era", ha explicado, para añadir que lo sucedido "ha cambiado la vida" a la familia.