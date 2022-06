The Dream Syndicate, Ten Years After, Max Romeo y Popa Chubby, en la XXI edición del ciclo Music Legends en la Sala BBK

BILBAO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK acogerá el próximo otoño el ciclo Music Legends, que desde 2011 reúne a artistas "leyendas" del rock, pop, blues, folk o r'n'b y que, en su XXI edición, contará con las actuaciones de The Dream Syndicate, Ten Years After, Max Romeo y Popa Chubby, según ha informado BBK en un comunicado.

Las entradas para los cuatro conciertos del ciclo de otoño saldrán a la venta este viernes 24 de junio en la taquilla y en la web de la Sala BBK, en www.kutxabank.es y en www.dekkerevents.com.

En esta XXI edición de BBK Music Legends, el 12 de octubre actuará el grupo de rock americano alternativo de Los Ángeles (USA), The Dream Syndicate.

La banda de indie rock tocará los temas de su nuevo disco titulado "Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions", que acaban de editar este mes de junio, donde combinan krautrock vintage, un ambiente tipo Eno, ritmos inspirados en Neu y psicodelia.

Este nuevo álbum cuenta, además, con Steve Wynn como cantante, compositor y guitarrista y ya han adelantado el single "Where I'll Stand".

Posteriormente, el domingo 13 de noviembre actuará la legendaria banda británica de blues rock, Ten Years After, muy popular a finales de los 60 y principios de los 70 y que en este 2022 cumple 50 años del lanzamiento de su trabajo "Rock & Roll Music to the World".

Una semana más tarde, el viernes 25 de noviembre, el reggae inundará la sala BBK gracias a la actuación de uno de los vocalistas más respetados y queridos de este estilo musical, el jamaicano Max Romeo.

Por último, el 27 de noviembre, cerrará el ciclo Music Legends el cantante, compositor y guitarrista neoyorkino Popa Chubby, quien lleva 30 años de carrera dedicada blues, rock y soul y que este año ha presentado su último trabajo "Emotional Gangster".

En total, han sido más de 60 conciertos en estos últimos once años, con 'sold out' en más del 80% y por donde han pasado artistas de la talla de Eric Burdon, Marianne Faithfull, Rickie Lee Jones, Bob Geldoff, Jackson Browne, Donovan, Martha Reeves & The Vandellas, Bill Wyman, Southside Johnny, Jethro Tull, John Mayall, Canned Heat, Jimmy Cliff o John Cale, entre otros.