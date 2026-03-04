Tiempo inestable, con máximas de 17-19 grados y chubascos al final del día, este jueves en Euskadi

Cielos con nubes en la costa vasca - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este jueves en Euskadi tiempo inestable, con temperaturas máximas que rondarán los 17-19 grados y chubascos al final de la jornada.

La jornada comenzará con nubes y claros, pero a lo largo de la tarde irá predominando la nubosidad y al final del día se producirán chubascos que podrían ser de carácter tormentoso.

El viento, inicialmente del sureste, irá girando al noroeste a partir del mediodía, empezando por la costa, y durante la segunda mitad del día bajarán las temperaturas. Las máximas rondarán los 17-19 grados y las mínimas oscilarán entre los 8 grados del interior y los 13 grados en la costa.