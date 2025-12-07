Tiempo seco y temperaturas suaves, este lunes en Euskadi

Archivo - Sol y nubes en la costa vasca (archivo). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este lunes en Euskadi tiempo seco, con temperaturas suaves y viento de componente sur que tenderá a intensificarse al final del día.

El cielo presentará poca nubosidad, aunque durante las primeras horas volverán a formarse bancos de niebla, que en algunos puntos de la Cuenca del Ebro podrían persistir más de la cuenta.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, aunque sin riesgo de heladas, mientras que las máximas se situarán en valores muy parecidos a los del domingo. Los termómetros alcanzarán los 20 grados de máxima en la costa y rondarán los 15 grados en el interior, mientras que las mínimas oscilarán entre los 5 grados del interior y los 11 grados en la costa.