Tiempo soleado este sábado en Euskadi, con aumento de las temperaturas máximas entre 2 y 3 ºC más altas

Archivo - Previsiones meteorológicas del País Vasco para hoy, día 19 - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este sábado en Euskadi tiempo soleado y veraniego y las temperaturas máximas serán 2 o 3 ºC más altas y rondarán los 30 ºC. Las temperaturas mínimas bajarán 4 o 5 ºC y seguirán siendo frescas en puntos de la mitad sur.

Habrá algunos bancos de niebla a primeras horas y también nubes, pero se desharán a lo largo de la mañana. El viento soplará del sur, aunque con menos fuerza que en jornadas anteriores. Por la tarde girará a norte y se intensificará en el interior.