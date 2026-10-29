Tiempo soleado este viernes en Euskadi, con ambiente frío y bancos de niebla matinales

Archivo - Bilbao en un día soleado - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi tiempo soleado. Comenzará el día con ambiente frío (5 grados de mínima en Vitoria) y con bancos de niebla; todavía habrá nubes medias y altas, pero irán desapareciendo a lo largo de la mañana.

El cielo estará despejado el resto del día, aunque ocasionalmente pueden entrar algunos intervalos de nubes bajas en la costa. El viento será variable, con ligero toque del norte, y apenas variarán las temperaturas diurnas.