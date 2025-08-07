Tiempo soleado este viernes, con temperaturas por encima de los 35 grados en gran parte de Euskadi

Archivo - Bandera amarilla en Laidatxu, Toña, San Antonio y Laida, y baño libre en el resto de playas de Bizkaia - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este viernes en Euskadi aumento de las temperaturas máximas, que superarán los 35 °C en gran parte del territorio, excepto en el litoral y puntos cercanos.

El cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución por la tarde en áreas de montaña del interior. El viento del sureste soplará con algo más de fuerza en el interior, con brisas en el litoral.