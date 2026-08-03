Tiempo tranquilo y algo caluroso este martes en Euskadi, con subida de temperaturas en el interior

Playa de Zarautz (Gipuzkoa) - EUROPA PRESS

BILBAO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, prevé para este martes en Euskadi tiempo tranquilo y algo caluroso. Amanecerá con nubes que en el transcurso de la mañana se irán disipando. Por la tarde podrán surgir nubes de evolución, pero sin consecuencias.

El viento soplará flojo y variable, predominando el norte durante la tarde y arreciando un poco en zonas del interior. Las temperaturas máximas volverán a subir en el interior. Cerca de la costa, en cambio, el ascenso apenas se notará.