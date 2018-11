Tknika y FP-Euskadi, ganadores del premio a la excelencia del Foro europeo de la Formación Profesional EfVET

Publicado 02/11/2018 18:19:09 CET

BILBAO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Foro Europeo de la Formación Profesional (EfVET) ha reconocido a Tknika (Centro de Investigación e Innovación Aplicada de la FP del País Vasco) y a FP-Euskadi con el premio EfVET Award of Excellence 2018, su premio a la excelencia.

El galardón ha sido recibido en la Conferencia Anual de EfVET que bajo el lema 'Repensando la FP hacia una Excelencia Inclusiva' se ha celebrado en Italia y que ha acogido a más de 250 participantes, según ha informado el Gobierno Vasco.

Se trata de un premio que rinde homenaje a las personas, organizaciones o proyectos que han tenido un impacto duradero e importante promocionando, mejorando o innovando la educación en la Formación Profesional.

El Foro Europeo de la Formación Profesional EfVET (European Forum of Technical and Vocational Education and Training) es una de las asociaciones profesionales líderes a escala europea creada por, y para, los agentes de la formación profesional.

EfVET representa directamente el punto de vista de sus miembros en temas relacionados con la FP a todas las Instituciones y Cuerpos de la Unión Europea y responde a todos los procesos adecuados de consulta.

Esta tercera edición del Premio también reconoce la contribución destacable entre los más de 170 miembros de más de 25 países que forman parte de EfVET.

Los nominados en esta edición han sido cinco: el Proyecto Mentorprogramma Friesland (MPF) de los Países Bajos, ISMEK College de Turquía, Obserfashion Erasmus+ Project de Turquía, y Raimo Sivonen, Director de Kainuu Vocational College de Finlandia, además de Tknika de Euskadi.