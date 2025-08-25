Todas las playas de Bizkaia tienen el baño permitido este lunes, excepto Toña

Archivo - Playa de Gorliz (Bizkaia). - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Todas las playas de Bizkaia tienen permitido el baño este lunes, con bandera verde, excepto la de Toña, en Sukarrieta, donde ondea la bandera roja que prohíbe el baño, según los datos facilitados por la Cruz Roja.

En las playas de Laidatxu y San Antonio ondea la bandera amarilla, de baño permitido pero con precaución.

El resto de playas de Bizkaia permiten el baño libre, con bandera verde: La Arena, Las Arenas, Ereaga, Arrrigunaga, Gorrondatxe, Barinatxe, Arriatera-Atxabiribil, Muriola, Plentzia, Gorliz, Armintza, Bakio, Aritzatxu, Laida, Laga, Ea, Ogella, Isuntza, Karraspio y Arrigorri.

La temperatura del agua es de 22 grados y la de ambiente de 24 grados. La bajamar está prevista para las 12.30 horas, y la próxima pleamar, a las 18.47 horas.