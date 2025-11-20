Todos los grupos del Parlamento Vasco recuerdan al diputado de HB Santiago Brouard, asesinado por los GAL en 1984

Al inicio de la sesión plenaria se ha proyectado la fotografía de Santiago Brouard en el salón de plenos y se ha guardado un minuto de silencio. - EUROPA PRESS

VITORIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Todos los grupos del Parlamento vasco (PNV, EH Bildu, PSE-EE, PP, Sumar y Vox) han guardado este jueves un minuto de silencio en memoria de Santiago Brouard, el diputado de HB asesinado por los GAL hace 40 años, el 20 de noviembre de 1984.

El homenaje se ha celebrado antes del inicio del pleno ordinario que celebra este jueves el Parlamento Vasco, y responde a una decisión adoptada en 2014 por la Cámara autonómica, que estableció celebrar actos en recuerdo de los cuatro parlamentarios vascos asesinados en atentados terroristas: los socialistas Fernando Buesa y Enrique Casas, el 'popular' Gregorio Ordóñez, y el propio Brouard, dirigente de HB.

Santiago Brouard fue asesinado por los GAL el 20 de noviembre de 1984, cuando se encontraba en su consulta de pediatría en Bilbao. El asesinato de Enrique Casas se produjo el 23 de febrero de 1984, en un atentado de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. Gregorio Ordóñez murió a manos de ETA el 23 de enero 1995. Esta banda también acabó con la vida de Fernando Buesa en un atentado cometido el 22 de febrero de 2000.

Estos homenajes se celebran en los plenos más cercanos a la fecha de cada asesinato. Al inicio de la sesión plenaria se ha proyectado la fotografía de Santiago Brouard en el salón de plenos y se ha guardado un minuto de silencio.

Además, la Cámara autonómica ha instalado un pebetero y una fotografía de Santiago Brouard junto a la escultura en memoria a las víctimas del terrorismo que se encuentra junto a la entrada principal de la sede del Legislativo.