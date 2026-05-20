Tolosa acogerá el próximo martes la entrega de los Premios de la Academia Vasca de Gastronomía 2026

SAN SEBASTIÁN 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro Internacional del Títere de la localidad guipuzcoana de Tolosa (Topic) acogerá el próximo martes la entrega de los Premios de la Academia Vasca de Gastronomía 2026. El Premio José María Busca Isusi se entregará al Club Deportivo Loiolatarra de San Sebastián y el Premio Manuel Llano Gorostiza (Cultura del vino) a la Asociación de Bodegas por la Calidad.

El Premio Luis Irizar a la docencia lo recibirá el Restaurante Andra Mari de Galdakao y el Premio Juan José Lapitz la Cofradía del Pimiento de Espelette. El galadrón Gastro Goxua irá para el Convento de las Clarisas de San Pedro-Agurain/Salvatierra.

El Premio Extraordinario de la Academia Vasca de Gastronomía ha recaído en el Instituto del Pintxo de San Sebastián, con Mención Especial a título póstumo para Mikel Bustinza Gurtubay y otra Mención Especial para el Campo de Experimentación de Higueras Son Mut Nou.

En el mismo acto se entregará el II Premio Academia Vasca de Gastronomía a Estudios Universitarios sobre Gastronomía a Leire Hermoso Martín. La entrega de galardones será a las siete de la tarde.