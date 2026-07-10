Una tormenta eléctrica provoca un incendio forestal en el monte Aloña de Oñati que se encuentra controlado

SAN SEBASTIÁN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una tormenta eléctrica que se produjo en la noche de este pasado jueves ha provocado un incendio forestal en el monte Aloña de Oñati (Gipuzkoa) que ha afectado a 0,7 hectáreas de una zona de pastizal de montaña. El fuego se encuentra controlado.

Según han informado fuentes de la Diputación de Gipuzkoa, a las 21.21 horas de este pasado jueves, como consecuencia de una tormenta eléctrica, se originó un incendio forestal en el monte Aloña, que afectó a una zona de pastizal de montaña.

El incendio se desarrollaba en un área de difícil acceso, con fuertes pendientes y condiciones de seguridad que han impedido la intervención directa de los retenes forestales, al no poder garantizarse unas condiciones adecuadas para el trabajo sobre el terreno.

Desde el primer momento, el Servicio de Montes de la Diputación Foral de Gipuzkoa movilizó a sus guardas forestales, quienes están realizando labores de vigilancia, seguimiento y evaluación técnica de la evolución del incendio.

Estos trabajos están siendo supervisados y dirigidos por los técnicos forestales del Servicio de Montes, que evalúan de forma continua el comportamiento del fuego y la posible movilización de los medios de extinción más adecuados, en función de la evolución del incendio, las condiciones meteorológicas, la accesibilidad y la seguridad de la intervención.

Sobre las 9.30 horas de la mañana de este viernes el fuego ya se está apagando y la zona está controlada. Los servicios forales, al ser zona de viento, continúan en labores de vigilancia pero no se está expandiendo.