El torneo Topo Bilbao, de 'ajedrez a la ciega', inicia este viernes su cuarta edición

Archivo - Fichas de ajedrez sobre un tablero. - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Torneo Topo Bilbao, un certamen inclusivo de 'ajedrez a la ciega', iniciará este viernes, 26 de diciembre, su cuarta edición, con una veintena de participantes, diez de ellos ciegos, jugando de espaldas al tablero y con antifaz.

Organizado por la Federación de Deporte Adaptado de Bizkaia, la Federación Vizcaína de Ajedrez y la Federación Vasca de Ajedrez, el torneo presenta como novedad el hecho de que por primera vez "la espectacular modalidad de 'ajedrez a la ciega' tiene reconocimiento oficial como categoría federada", han destacado sus responsables.

La competición se desarrollará hasta el martes 30 de diciembre en Kirol Etxea de Miribilla y las partidas serán retransmitidas en directo por internet. Participarán una veintena de jugadores, diez de ellos ciegos, y entre los asistentes habrá "varios campeones de Euskadi y Bizkaia".

Los jugadores disputan los encuentros de espaldas al tablero y con antifaz, con un sistema de juego suizo a cinco rondas, y se repartirán más de 1.000 euros en premios.

Según han explicado los organizadores, la apuesta de las federaciones vascas por el 'ajedrez a la ciega' es "un reto inteligente y audaz" porque supone "rescatar una modalidad muy antigua del olvido al objeto de que, a su vez, rescate al ajedrez humano" ya que, en ella, "los ordenadores y la IA no pueden participar, al menos de momento, por no poderse poner antifaz".

En este sentido, han señalado que el ajedrez del siglo XXI "se está intentando adaptar a la irrupción de superordenadores y a la IA buscando nuevas formas y reglas de juego que le posibiliten subsistir al margen de la insoportable competencia de los programas informáticos de un simple móvil que gana a los campeones del mundo", y para evitar "las trampas derivadas de los avances tecnológicos" se han reducido los tiempos de juego "deteriorando su nivel de cálculo considerablemente".