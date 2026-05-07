Torres afirma que parte del futuro de Tubos Reunidos se juega en la asamblea de Amurrio y llama a "remar todos juntos"

Archivo - El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. - IREKIA - Archivo

BILBAO 7 May. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha afirmado que parte del futuro de Tubos Reunidos "se juega" este jueves en la asamblea prevista en la planta de Amurrio y ha llamado a "remar todos juntos".

En declaraciones a la entrada del Parlamento vasco, Torres se ha referido, de esta manera, a la situación de Tubos Reunidos y a la asamblea convocada para este jueves por un grupo de trabajadores de la planta de Amurrio en Álava para decidir sobre la huelga indefinida y a la que no asistirán ELA, LAB y ESK que rechazan que la plantilla se pronuncie sobre el paro.

Torres ha señalado que es un "día complicado" y cree que parte del futuro de la empresa "se puede jugar también hoy con la situación que salga de allí".

El vicelehendakari ha asegurado que todos deben ser conscientes de la situación que se está atravesando y de que "la solución a largo plazo, a medio y a corto tiene que ser la supervivencia de la empresa". "Y para eso, todos tenemos que remar juntos, por supuesto, la empresa la primera, pero también los trabajadores", ha agregado.

Por ello, ha hecho un llamamiento a que la situación que se está viviendo no suponga "un obstáculo para buscar nuevos inversores, para buscar una solución en la empresa, y sobre todo, para el futuro de la comarca". "Es la idea que tenemos que sacar todos de lo que suceda hoy allí", ha manifestado.