Torres cree que la caída en bolsa de Tubos Reunidos es el reflejo de la realidad de la empresa

Manifestación en Bilbao de trabajadores de Tubos Reunidos - EUROPA PRESS EUSKADI

BILBAO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha asegurado que la caída de la cotización bursátil de Tubos Reunidos no es más que el reflejo de la propia situación en que "tristemente" se encuentra la empresa.

Torres ha trasladado este mensaje, a requerimiento de los medios informativos, tras la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio Fiscal para establecer cauces de comunicación y protocolos de actuación en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Cuestionado sobre si esta situación aboca a la empresa al concurso de acreedores, Torres ha recordado los objetivos que la dirección trasladó "claramente" para lograr su supervivencia, que pasaba por redimensionar la plantilla, la reestructuración de la deuda y la búsqueda de un inversor.

Como fuera que ninguno de los tres "ha tenido éxito por ahora, indudablemente, el reflejo en bolsa no es más que el reflejo de la propia situación en que se encuentra tristemente la empresa".

Respecto a esas tres premisas, Torres ha explicado que el ERE que se estableció para redimensionar la plantilla "se ha cumplido solo de una forma parcial"; en cuanto a la reestructuración de la deuda, "está pendiente", al igual que la búsqueda de un socio inversor".

A esas tres vías, Torres ha añadido la huelga indefinida por parte de la plantilla de la planta de Amurrio que, a su juicio, "tampoco beneficia en nada a la imagen de la empresa y, sobre todo, a una posible solución a futuro de la empresa".

En este punto, el vicelehendakari segundo ha reiterado el llamamiento que desde el Gobierno vasco han hecho "a la responsabilidad de ambas partes, la sindical y la empresarial, a intentar llegar a un acuerdo que permita visibilizar el futuro de la empresa".

Desde su punto de vista, "al final lo más importante de todo es el mantenimiento a futuro de los puestos de trabajo y, sobre todo, la propia supervivencia de la empresa" porque, ha subrayado, "si no hay supervivencia de la empresa, cualquier otra cosa no tiene sentido".