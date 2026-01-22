Torres cree que el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social llegará a "buen puerto"

Archivo - El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, - PARLAMENTO VASCO - Archivo

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, el socialista Mikel Torres, cree que el traspaso a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social no será "fácil" pero llegará a "buen puerto". También considera que es una materia "complicada" la competencia de Aeropuertos, porque Aena es un operador que "tiene un 49% privado y un 51% público", pero confía en que se llegue a "una fórmula intermedia que satisfaga a ambas partes".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Torres ha señalado que, con las nuevas transferencias logradas para Euskadi, entre ellas el seguro escolar, se ha dado "un primer paso" para obtener la gestión económica de la Seguridad Social, que "no va a ser fácil".

En todo caso, ha dicho que se ha hecho ya un trabajo que "va a allanar mucho el camino" y, por ello, se muestra convencido de que "va a llegar a buen puerto". "Ahora bien, por supuesto, habrá que dialogarlo y negociarlo, igual hasta el último momento", ha apuntado.

Sobre las palabras del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, asegurando que espera que un nuevo paquete de competencias sean traspasadas en este primer trimestre, ha afirmado que el Gobierno Vasco tiene los documentos "muy bien trabajados", y considera que igual las elecciones en varias autonomías "hacen que el ritmo del Gobierno de España vaya mucho más lento", pero, en todo caso, ha subrayado que tiene "voluntad total" para culminar el Estatuto de Gernika.

"Hemos adelantado nosotros mucho trabajo, hemos también periodificado una serie de escenarios. El Lehendakari está trabajando en intentar dividir esos bloques para acelerarlo, hay una total disposición por parte de la parte socialista del Gobierno vasco y, por tanto, del Gobierno de España también", ha insistido.

Asimismo, cree que los procesos electorales pueden "dejar un poco en el aire" la fecha de la próxima reunión bilateral entre Pedro Sánchez e Imanol Pradales, en la que trabajan ya ambas administraciones para concretarla "cuanto antes", según ha precisado.

El vicelehendakari ha explicado que hay "diferentes procedimientos que se pueden ir avanzando antes de la bilateral para que esta sea más efectiva cuando se realice y se hayan trabajado los acuerdos", de forma que "vaya todo con mayor rapidez" y los documentos estén avanzados.

PUERTOS Y AEROPUERTOS

Mikel Torres ha admitido que los puertos y aeropuertos también son temas "complicados". "Creo que en el tema de aeropuertos seguramente lleguemos a una fórmula intermedia que nos pueda satisfacer a ambas partes. Es una competencia en la que nosotros también tenemos muchas esperanzas, pero también sabemos que es complicado porque Aena es un operador que tiene un 49% privado y un 51% público. Entonces, hay que buscar las fórmulas intermedias", ha subrayado.

En esta línea, confía en que se va a llegar "a buen puerto" porque, "más o menos", se tiene "encauzado por donde podría ir esa relación". En cuanto al Puerto de Pasaia, que la parte del PNV en el Gobierno quiere que se descalifique como de interés general, a lo que se oponen los socialistas, ha reiterado que no ven "el beneficio" que puede tener la pretensión de los jeltzales.

"Veremos a ver qué fórmula podemos establecer, pero se nos tiene que poner encima de mesa que eso no supone un perjuicio para el puerto de Pasaia y, por ahora, no lo vemos", ha insistido.

LAS CINCO NUEVAS TRANSFERENCIAS

Mikel Torres ha subrayado que la importancia de las cinco nuevas transferencias traspasadas a Euskadi la pasada semana, de las que su departamento gestionará cuatro, y ha puesto el acento en que "va a ser la primera comunidad autónoma que va a gestionar las políticas pasivas de empleo, que son las prestaciones y los subsidios de desempleo".

"Nosotros vamos a ser un referente para que el resto de comunidades autónomas, que lo tienen también previsto en sus estatutos, lo vayan a pedir sin ningún tipo de duda. Por tanto, lo que se haga en Euskadi va a ser un referente", ha indicado.

Tras asegurar que ha vivido estos cinco traspasos con "mucha satisfacción", ha alabado "la lealtad y el diálogo" que ha existido en las negociaciones. "No teníamos ninguna duda de que se iba a celebrar esa comisión mixta de transferencia, pero todos los que estamos acostumbrados a negociar acuerdos, sabemos que los acuerdos se negocian hasta el último día, con más o menos reticencias en función de los temas que traten, y no son temas fáciles", ha puntualizado.

Además, ha destacado "el compromiso del Gobierno de España con el Gobierno vasco se va a cumplir". "Y el Gobierno vasco tiene claro que hay lealtad y diálogo, y por eso llegamos a acuerdos", ha insistido.

Torres ha dicho que no era solo la parte socialista la que estaba convencida de que el pasado día 16 se iba a celebrar la comisión mixta, sino la totalidad del Ejecutivo. "Muchas veces ponemos demasiado épica, no sé si medieval o romántica, a las cosas. Es verdad que hasta el último momento no se cerraron los acuerdos, pero ya era la letra pequeña, no el marco en general. Esa casa tenía las habitaciones ya. Otra cosa es si queremos pintarla de un color o queremos poner un mueble o otro mueble", ha puesto como ejemplo.

Las reservas que han existido, según ha asegurado, eran técnicas, pero también había algo de político. "En los temas especialmente de Seguridad Social, hay una política de resistencia por parte del Estado, porque no tienen miedo a que esa caja única o esos recursos estatales que son la seguridad social pueda suponer una espita que se abra y que en el resto de España sea complicado. Sin embargo, el Gobierno vasco dejó claro desde el primer momento que no se rompía la caja única y que los recursos eran estatales. Eso se plasmó en el acuerdo y ambas partes quedamos satisfechas", ha asegurado.

En todo caso, ha dicho que es verdad que el Lehendakari, Imanol Pradales, "también tiene que, de alguna forma, asegurar que los acuerdos que vengan, vengan bien, y sean satisfactorios para Euskadi y para prestar los servicios, al menos en las iguales condiciones que se están prestando por parte del Estado". "Pero nosotros intentamos mejorarlos, y tensar esa cuerda le corresponde al Lehendakari como cabeza visible", ha indicado.