Torres destaca la confianza y la estabilidad institucional como activos para el desarrollo empresarial vasco

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Toress, en la clausura del VI Encuentro Empresarial de la FVEM, en Bilbao - IREKIA

BILBAO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado este miércoles "la confianza, la estabilidad institucional y la capacidad de acuerdo" como activos fundamentales para favorecer la inversión, la creación del empleo, el desarrollo económico y afrontar un escenario internacional marcado por la incertidumbre".

Durante la clausura del VI Encuentro Empresarial FVEM, organizado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal, Torres ha defendido "la colaboración entre empresas, agentes sociales e instituciones, porque constituye una de nuestras principales fortalezas para afrontar los desafíos del futuro", lo que considera "un patrimonio colectivo que debemos cuidar cada día".

"No podemos decidir qué ocurrirá en Washington, en Pekín o en Oriente Medio, pero sí podemos decidir cómo responde Euskadi. Y nuestra respuesta debe ser la misma que nos ha permitido superar otros momentos complejos: más industria, más inversión, más arraigo, más estabilidad, más confianza más talento y más Europa, para afianzar e impulsar nuestras empresas", ha subrayado Torres.

En este sentido, el vicelehendakari ha señalado que la economía vasca mantiene un crecimiento "sólido y equilibrado" con un incremento del PIB del 2,3% interanual en el segundo trimestre de 2026, encadenando ya 22 trimestre consecutivos de crecimiento superior al 2%. Este resultado mejora, además, en tres décimas la previsión realizada por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo para ese periodo.

"Son cifras que muestran una aceleración de la actividad y una manifiesta resiliencia de nuestra economía", ha afirmado Torres, quien ha destacado que esta evolución se produce pese a un escenario internacional "muy complejo", condicionado por la crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio, la guerra de Ucrania y las tensiones arancelarias impulsadas desde Estados Unidos.

"Somos conscientes del impacto que esta situación tiene en el poder adquisitivo de las familias y en los costes de nuestras empresas. Por eso, desde el Gobierno Vasco vamos a seguir actuando y acompañando a quienes más lo necesitan, para amortiguar en la medida de nuestras posibilidades estos efectos y proteger la actividad económica y el empleo", ha asegurado.

FORTALEZA INDUSTRIAL

Mikel Torres ha puesto en valor "la fortaleza industrial" de Euskadi, que aporta el 22,4% a la economía vasca, nueve puntos más que la media española, una posición que, según ha defendido, es necesario "cuidar y consolidar". No obstante, considera que "la situación industrial sigue exigiendo prudencia". "Tras un inicio de año complejo, la industria vasca muestra señales de estabilización y ligera mejoría, aunque todavía no puede hablarse de una recuperación sólida y generalizada", ha afirmado.

Tal como ha destacado, el crecimiento económico continúa apoyándose principalmente en la demanda interna, el consumo de los hogares crece un 2,9%, el consumo público un 3,7% y la inversión avanza un 3,9%. Dentro de esta última variable, destaca el incremento del 4,5 % registrado por la inversión en bienes de equipo.

Torres ha subrayado que esta evolución se acompaña de "un mercado laboral fuerte", de forma que los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentaron un 1,3%, lo que representa más de 13.200 empleos adicionales respecto al año anterior. La productividad por puesto de trabajo creció, además, un 1%, algo que, a su juicio, refleja que la expansión económica "está siendo compatible con una mejora de la eficiencia".

En este contexto, el vicelehendakari ha pedido confiar en las capacidades de Euskadi, en su industria, en el talento de sus trabajadoras y trabajadores, en sus empresas y "en unas instituciones comprometidas con acompañar el esfuerzo colectivo".

"Confíen en Euskadi. Esperamos algo que, históricamente, ha demostrado ser una ventaja competitiva para Euskadi: instituciones estables, empresas comprometidas y una capacidad de colaboración público-privada que nos permita convertir la incertidumbre en oportunidad", ha insistido.

El consejero ha resaltado que, "cuando Euskadi ha avanzado más, siempre ha sido desde la colaboración, la ambición compartida y la confianza en nuestras propias capacidades". "Y estoy convencido de que volverá a ser así en los próximos años", ha concluido.