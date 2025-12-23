Torres destaca "la impronta progresista" de los presupuestos que "apuestan por el empleo de calidad y la inclusión"

Mikel Torres con Eneko Andueza - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado "la impronta progresista" de los presupuestos vascos que "apuestan por el empleo de calidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades", tras la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales de Euskadi para 2026 en el pleno de la cámara vasca.

Torres ha señalado que "hoy es un buen día para Euskadi", ya que los presupuestos "demuestran estabilidad, gran capacidad de acuerdo y un compromiso claro con el bienestar de la ciudadanía". "Son unas cuentas que generan confianza, consolidan derechos y permiten seguir avanzando hacia una Euskadi más justa, cohesionada y con mayores oportunidades para todas y todos", ha valorado, para subrayar que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo dispondrá en 2026 de un presupuesto de 1.266 millones de euros, un 3,3% más que el ejercicio anterior.

En este sentido, ha destacado que las cuentas de su departamento contribuyen a "un crecimiento más sólido de la economía", a "una mejora de las relaciones laborales en Euskadi" y, sobre todo, "una mejora en las políticas activas de empleo, para hacer un mercado laboral mucho más ágil, con más empleo de calidad y con recursos que lleguen a todos los ciudadanos y ciudadanas".

Según ha resaltado, uno de los ejes centrales del presupuesto de su departamento es el "refuerzo de las políticas activas de empleo", con Lanbide como elemento vertebrador. Al respecto, ha indicado que más de 500 millones de euros se destinarán a formación, fomento de la contratación y apoyo a las personas que más lo necesitan, con especial atención a jóvenes, mujeres, personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad.

"COHESIÓN SOCIAL"

A su juicio, el presupuesto de su departamento, "apuesta por la calidad del empleo, la inclusión y la igualdad de oportunidades". "Queremos crecer, pero crecer mejor, con empleo digno, con derechos y con cohesión social", ha señalado Torres, para subrayar que las cuentas de 2026 refuerzan el sistema vasco de inclusión con "una atención personalizada e integral", y consolidan, además, "una sólida red de protección social, garantizando recursos suficientes para atender tanto a los más desfavorecidos como a trabajadores y pensionistas con ingresos bajos".

El presupuesto incorpora también "un impulso decidido al empleo local", multiplicando por cuatro las ayudas destinadas a ayuntamientos y diputaciones para la elaboración de planes de empleo y desarrollo local. Se trata de una medida para reforzar el papel de las entidades locales como agentes clave en la generación de oportunidades laborales y en la adaptación de las políticas públicas a las realidades de cada territorio.

"Queremos que los ayuntamientos sean protagonistas en la creación de empleo y en el desarrollo económico local. La colaboración institucional es fundamental para que las políticas de empleo lleguen de forma eficaz a toda la ciudadanía", ha manifestado el consejero.

Tras asegurar que "la calidad del empleo, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, el apoyo a la economía social y la innovación constituyen pilares irrenunciables de estas cuentas", ha garantizado que el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo seguirá impulsando iniciativas para "reducir la brecha salarial, mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia un empleo más seguro y saludable".

"Estos presupuestos persiguen hacer una Euskadi más inclusiva y sostenible, un camino que llevamos trabajando en los últimos años. Eso supone que Euskadi siga creciendo en igualdad, sin dejar a nadie atrás y a todos los ciudadanos y ciudadanas con las mismas oportunidades", ha concluido Mikel Torres.