Torres (PSE) afirma que el PSOE es "un partido de gente honrada" y su compromiso contra la corrupción es "total"

Dice que "toca mirar hacia adelante" y advierte que el "proyecto alternativo" de PP y Vox es "odio al diferente y derogar lo conseguido"

El secretario general del PSE-EE de Bizkaia, vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha afirma que el PSOE es "un partido de gente honrada" y su compromiso contra la corrupción es "total", al tiempo que ha dicho que "toca mirar hacia adelante" para que España siga avanzando "en la conquista de nuevos derechos para la ciudadanía" y ha advertido que el "proyecto alternativo" de PP y Vox es "el odio al diferente y derogar todo lo conseguido".

Mikel Torres ha participado este jueves, junto al secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, consejeros socialistas en el Gobierno vasco y cargos del PSE-Ee, en la celebración del 139º aniversario de la constitución de la primera Agrupación Socialista vasca, en la plaza de La Cantera en Bilbao.

En su intervención, Torres ha destacado que en Bizkaia es "donde germinó primero, y de forma organizada, el ansia de igualdad, libertad y solidaridad que nuestro partido lleva en las venas".

Tras destacar que la historia del socialismo en Bizkaia comienza con "la crucial gran huelga minera de mayo de 1890, donde se manifestaron miles de obreros en Bilbao y miles de mineros en la Arboleda reivindicando una jornada laboral de 10 horas y unas condiciones humanas dignas", Torres ha recordado como en 1886 Facundo Perezagua fundó la primera agrupación socialista de Euskadi, la de Bilbao.

"Fue aquí, en esta pequeña esquina de Bilbao, donde los primeros socialistas decidieron reunirse y organizarse para convertir sus ideas en acción política, como siempre hacemos, para llevar sus luchas y sus reivindicaciones a las minas y a las fábricas, que estaban creciendo de forma imparable a lo largo de esta tierra", ha rememorado.

"Y para dar voz también, como no, a los miles de trabajadores, de diferentes orígenes, de diferentes acentos, pero igualados por unas condiciones de trabajo y de vida que merecían ser dignificadas", ha añadido.

En esa línea, Torres ha afirmado que "somos hijos e hijas de aquella lucha y de aquel ideal de justicia social", así como "responsables también de mantener viva esa llama, de continuar esa larga marcha por la igualdad que iniciaron aquellos primeros socialistas" y de hacerlo, además, "sin perder de vista cuáles son nuestros orígenes, humildes, pero también muy orgullosos".

También ha llamado a no perder de vista "la razón de nuestra lucha, que no es otra que la de defender a los más débiles y convertir la acción política, el liderazgo institucional, en garantía de dignidad para quien más lo necesita".

Y eso, ha asegurado, es lo que "nuestro secretario general y nuestro presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, puso en valor en el Congreso de los Diputados" en el pleno de ayer en el que anunció 15 medidas en la lucha contra la corrupción.

Mikel Torres ha destacado que o primero que hizo ayer Sánchez fue, "sin duda, lo que hacen siempre todos los socialistas, pedir perdón" porque "confiamos en quienes no debíamos hacerlo, porque nos engañaron y porque no supimos verlo a tiempo", lo que "no nos ha impedido que actuásemos rápido y con contundencia".

El vicelehendakari ha remarcado el compromiso "total" del PSOE "contra la corrupción". "No la toleramos, somos un partido de gente honrada", ha afirmado, para señalar que "ahora ya no toca mirar hacia atrás, todo lo contrario, toca mirar hacia adelante para seguir avanzando como lo estamos haciendo y para que nuestro país siga siendo un ejemplo de conquista de nuevos derechos de ciudadanía".

En ese sentido, la lamentado que en el pleno de ayer en el Congreso se pudo comprobar "tristemente cuál es el proyecto alternativo que nos espera, el del Partido Popular y el del VOX, que es el de odio al diferente y el de derogar todo lo conseguido".

En referencia a la ubicación de la plaza de La Cantera en el barrio de San Francisco, que "no suele aparecer muchas veces en los folletos turísticos", Torres ha asegurado que sin esta zona "no se podría entender este país y, tampoco, al Partido Socialista en Bizkaia" porque "en estas calles es donde el socialismo cobra su razón de ser y ninguna victoria socialista vendrá sin el empuje de todos estos barrios en los que nacimos y barrios en los que seguimos trabajando". "Así que aquí está el motor de nuestro proyecto, aquí está el motor del Partido Socialista", ha manifestado.

AÑO "FRUCTÍFERO Y COMPLICADO"

Tras reconocer que ha sido "un año fructífero, también complicado, para el Partido Socialista", Torres ha asegurado que "como otras muchas veces nos hemos de situaciones incómodas y que no nos merecíamos, vamos a volver a estar a la altura".

También ha hecho referencia a los consejero socialistas en el Gobierno Vasco, para destacar su "trabajo intenso, volcado en la ciudadanía y en ese acuerdo de gobierno" en el que pusieron "muy claro cuáles eran nuestras prioridades".

Así, ha destacado la "gran cantidad de acciones" que están impulsado en materia de vivienda, movilidad sostenible y en políticas de empleo, "con las tasas de desempleo de las más bajas de la historia y unos altos índices de afiliación a la seguridad social".

"Y la intención es seguir haciéndolo, no solamente en el día a día, sino que al terminar la legislatura, sean políticas que los ciudadanos puedan percibirlas de forma cercana y veamos que el trabajo de los socialistas haya merecido la pena", ha concluido.