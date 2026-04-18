Torres (PSE) llama a oponerse legislativa y judicialmente al "vergonzoso y racista" pacto de PP-Vox en Extremadura

El secretario general del PSE de Bizkaia, Mikel Torres, antes del acto por el Día de la República organizado por la Agrupación Socialista de Barakaldo - PSE-EE

BILBAO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSE-EE de Bizkaia, Mikel Torres, ha emplazado a oponerse legislativa y judicialmente, si es posible, al "vergonzoso, racista y excluyente" pacto de PP-Vox en Extremadura. Además, ha alertado de que los derechos no están consolidados ante "corrientes populistas de la derecha y la extrema derecha".

El también vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo ha afirmado que la Segunda República "trajo una serie de derechos a nuestro país" que se perdieron durante la dictadura, pero ha advertido que es "algo que está consolidado" en estos momentos, aunque "no lo tenemos seguro" por las "corrientes populistas lideradas por la derecha y la extrema derecha", cuyo "ejemplo más claro" es el del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura.

Torres ha realizado estas declaraciones antes del acto de homenaje de este sábado con motivo del Día de la República organizado por la Agrupación Socialista de Barakaldo en la Plaza Santa Teresa del municipio fabril, donde se ha referido al pacto de investidura de María Guardiola para explicar que es "un pacto vergonzoso, racista y excluyente, además en una comunidad que es tradicionalmente emigrante".

El líder del PSE-EE de Bizkaia ha lamentado que populares y Vox "quieran legislar en función del color, del origen, de la raza o de la religión". "Eso tiene que ser de alguna forma puesto delante de la luz pública y delante de toda la gente para intentar oponernos a ellos, incluso legislativamente y judicialmente si podemos", ha asegurado.

Por otra parte, ha defendido que Barakaldo "es un lugar muy significativo" donde "siempre como es tradición se celebran una serie de actos para conmemorar lo que es la Segunda República", que trajo "una serie de derechos a nuestro país que luego fueron eliminados por la guerra y por una dictadura de casi 40 años"

Entre ellos, ha recordado que "se incorporó el voto femenino, se logró la jornada laboral de ocho horas, el Estatuto de Autonomía, se logró avanzar en educación y cultura, se aprobó la ley del divorcio", todos ellos derechos que "ahora ya tenemos y, sin embargo, tenemos que tener claro y decir claramente que no lo tenemos seguro" por las "corrientes populistas lideradas por la derecha y la extrema derecha".

Mikel Torres ha contrapuesto el pacto de investidura en Extremadura con la "gran conferencia, ese gran encuentro de movilización progresista" que se celebra en Barcelona, la Global Progressive Mobilisation, con "hombres y mujeres de más de 100 países, grandes líderes a nivel mundial" y que está "liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez".

Sobre Sánchez, ha dicho que es un presidente que ha logrado "unir a todo el mundo progresista de la izquierda" y decir "claramente" al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que "se está equivocando".

"Ha sabido decirle claramente que no a la guerra y que, por encima de ello, están los derechos de las personas, las libertades, la legalidad internacional, la igualdad, la justicia social y, por supuesto, la paz", ha defendido, para añadir que la reunión de Barcelona "tiene que ser la punta de lanza para que de nuevo la izquierda y el socialismo se vuelvan a unir y ponerle freno a todas estas barbaridades que están promulgando la derecha y la extrema derecha".

"POLÍTICA ÚTIL"

El secretario general de los socialistas vizcaínos, ha informado de que este sábado por la mañana se ha reunido con miembros de las agrupaciones socialista de Cruces y Barakaldo y con la portavoz del Ayuntamiento de Barakaldo, Alba Delgado, para prepararse de cara a las elecciones municipales, entre otras cuestiones, y ha puesto en valor que los socialistas en Bizkaia hacen "política útil, la política que interesa a los ciudadanos".

"Una política más de entendimiento, de acuerdo, de mano tendida, de estabilidad en todas las instituciones en las que estamos trabajando, gobernando o cogobernando", ha asegurado, 'modus operandi' que trasladan "también al Gobierno vasco".