Torres respeta la huelga general pero no comparte los motivos y dice que no son competentes para fijar un SMI propio

Archivo - El vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres, ofrece una rueda de prensa durante la firma de un manifiesto, en el Ayuntamiento de San Sebastián, a 30 de mayo de 2025, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España) - Arnaitz Rubio - Europa Press - Archivo

BILBAO 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Mikel Torres, ha afirmado que respeta la huelga general del 17 de marzo, convocada entre otros, por ELA y LAB para reclamar un SMI propio pero ha asegurado que no comparte los motivos y ha afirmado que el Ejecutivo autónomo no es competente para poder fijar en Euskadi ese Salario Mínimo Interprofesional.

Torres ha realizado esta reflexión en la sede del Gobierno vasco en Bilbao, donde ha ofrecido una rueda de prensa para presentar el informe de la economía vasca en 2025 y la previsiones para 2026 y 2027. Esa comparecencia se ha producido una hora antes de que los citados sindicatos, junto a Steilas, Etxalde e Hiru, también en la sede del Ejecutivo, procedieran a registrar esa huelga general.

El vicelehendakari segundo ha señalado que estos sindicatos están reclamado que Euskadi pueda fijar un salario mínimo interprofesional propio y ha asegurado, al respecto, que el Gobierno vasco no es competente para hacer eso.

Mikel Torres ha recordado que su Departamento elaboró un estudio sobre la horquilla en la que debería fijarse un Salario Mínimo de convenio en Euskadi y ha destacado que fue un estudio "muy serio". Según ha señalado, en Euskadi estarían afectados por ese salario mínimo de convenio en torno a un 3,1% de la población trabajdora, de manera que ha apuntado que tampoco se trata de un "problema real" del mercado laboral vasco.

El consejero de Trabajo y Empleo ha señalado que respeta esta huelga pero no comparte el motivo de esta huelga. Asimismo, ha reiterado el llamamiento al diálogo entre sindicatos y patronal para que puedan establecer ese salario mínimo de convenio.

Por otra parte, ha reteirado, que las la realidad económica debe tener su traslado en los trabajadores, que deben estar "bien remunerados".