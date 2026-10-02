Un total de 103 reses de vacuno pirenaico competirán en Gernika en el tradicional Primer Lunes de octubre

Iñaki Gorroño, concejal de Ferias y Mercados del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, y Koldo Bilbao, representante de Lorra - AYUNTAMIENTO DE GERNIKA-LUMO

BILBAO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 103 reses de vacuno pirenaico pertenecientes a once explotaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra, competirán en Gernika (Bizkaia) en el tradicional concurso ganadero del Primer Lunes de octubre.

Según ha informado este viernes el Ayuntamiento de la villa foral, la representación estará formada por 96 hembras y siete machos. Bizkaia será el territorio con mayor presencia, con cuatro explotaciones y 53 animales. Jon Koldo Bikandi, de Iurreta, acudirá con 14 reses; Arbaiza Anaiak, de Orozko, con 15; Juan Luis Irazola, de Mallabia, con 13; y Urko Pagoaga, de Markina-Xemein, con otros 11 ejemplares.

Gipuzkoa asistirá con cuatro ganaderías y 29 reses. Aitor Arana, de Arrasate, participará con diez animales; Joakim Egaña, de Oñati, con seis; Ibai Alberdi, de Aretxabaleta, con siete; y Jose Mari Maiora, de Basalgo, con seis.

La representación navarra contará con tres explotaciones, que aportarán 21 animales. Iosu Ostiz, de Olagüe; Juan Antonio Uztarroz, de Senosiain; y Juan José Iñarrea, de Erratzu, participarán con siete reses cada uno.

El concejal de Ferias y Mercados, Iñaki Gorroño, ha afirmado que el Primer Lunes "vuelve a poner en el centro de la feria al sector primario, al producto local y al trabajo de nuestros ganaderos". Según ha explicado, la presencia de 103 reses y de explotaciones de tres territorios demuestra "la importancia que mantiene esta cita y nos permite acercar al público la calidad de la raza pirenaica y de nuestros productos locales".

GASTRONOMÍA

Durante la jornada del 5 de octubre, los asistentes a la feria podrán degustar pinchos elaborados con carne de vacuno pirenaico con Label vasco de calidad en el recinto de Santa Ana, "reforzando el vínculo entre la ganadería, el producto local y la gastronomía".

El recinto acogerá también un mercado de productos locales, con puestos de venta de productos hortofrutícolas y representación de elaboraciones del entorno, entre ellas queso, paté, sidra, dulces y txakoli. También se pondrán a la venta creaciones artesanas realizadas a mano.