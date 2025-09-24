Un total de 1.237 farmacéuticos que trabajan en Gipuzkoa conmemoran este jueves el Día Mundial de la profesión

SAN SEBASTIÁN 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.237 farmacéuticos que trabajan en Gipuzkoa conmemorarán este jueves, bajo el lema 'Piensa en salud, piensa en farmacia', el Día Mundial del Farmacéutico. El territorio cuenta con 288 farmacias comunitarias, lo que representa una farmacia por cada 2.534 habitantes.

Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Gipuzkoa (COFG) han recordado que Gipuzkoa es la provincia con mayor presencia femenina entre este colectivo profesional, con un 81,3% de colegiadas mujeres. El territorio cuenta con 166 farmacéuticos por cada 100.000 habitantes.

En esa línea, han destacado que estos profesionales sanitarios expertos en el medicamento "también atienden las necesidades de la ciudadanía con respecto al uso, acceso y adherencia a los medicamentos en otros ámbitos como: hospitales, centros de salud, salud pública, distribución, botiquines (4 en Gipuzkoa), análisis clínicos, industria o docencia".

El presidente del COFG, Miguel Ángel Gastelurrutia, ha subrayado la necesidad de "avanzar y profundizar en la actividad clínica" de los farmacéuticos, "ya que somos una profesión clínica, en esencia" y ha destacado que estos avances "mejorarán la adherencia de los pacientes a sus tratamientos, y en consecuencia, su situación clínica".

Por otra parte, Gastelurrutia ha apuntado que "se está evidenciando la falta de profesionales en nuestro sector" y ha afirmado que "la mayor preocupación que tenemos en estos momentos como colegio profesional está relacionada con la satisfacción de los farmacéuticos, sobre todo en aspectos relacionados con el horario de trabajo y en la conciliación".