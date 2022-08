Un total de 13 cortometrajes competirán por el Premio Nest en el Festival de Cine de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 cortometrajes competirán por el Premio Nest en la XXI edición de esta sección del 70 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 16 al 24 de septiembre en la capital guipuzcoana.

En un comunicado, desde el Zinemaldia han informado de que la XXI edición de Nest, la competición internacional de cortometrajes de estudiantes de cine del Festival donostiarra, ha seleccionado trece películas, "formal y temáticamente muy diversas", de entre las 350 presentadas por 160 escuelas de 44 países.

Los trabajos elegidos proceden de Alemania, Brasil, China, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Japón, República Dominicana, Sudáfrica y Suiza.

Organizada por el Festival de San Sebastián y el Centro Internacional de Cultura Contemporánea Tabakalera, la sección Nest da a conocer los trabajos del alumnado de escuelas de cine de todo el mundo.

"Además de un lugar para mostrar y prescribir cortometrajes, Nest tiene la vocación de constituirse en lugar de encuentro entre estudiantes, cineastas, profesionales de la industria y público: un espacio que el Festival habilita para la conversación sobre cine y para propiciar el cruce entre la formación y el mundo profesional", han destacado las mismas fuentes.

Los trece cortos elegidos se proyectarán en la sala de cine de Tabakalera, en la capital guipuzcoana, del lunes 19 al viernes 23 de septiembre en un programa "plagado de actividades". Este año Nest recobrará su formato habitual, el que tenía antes de la pandemia, con clases magistrales y eventos sociales, lo que implica que se celebrará de nuevo la reunión de más de 60 estudiantes de escuelas de cine en San Sebastián.

Además, por cuarto año consecutivo, Nest incluirá un cortometraje presentado por Elías Querejeta Zine Eskola (EQZE), la escuela de cine donostiarra promovida por la Diputación foral de Gipuzkoa y participada por el Festival, Tabakalera y Filmoteca Vasca. Su título es 'Noizko basoa' y está dirigido por Mikele Landa Egiguren.

También ha sido seleccionado el corto de una directora de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), 'Erro bi' de Nagore Muriel Letamendia. Será la primera vez en los 21 años de historia de la sección que cortometrajes en euskara compitan en Nest.

De entre todos los trabajos escogidos, un jurado, compuesto por una reconocida personalidad del ámbito cinematográfico y estudiantes de las escuelas seleccionadas otorgará el Premio Nest, dotado con 10.000 euros para la directora o el director del corto ganador.

Desde su creación en 2002, Nest ha acogido a más de 1.000 jóvenes cineastas, un centenar de clases magistrales y conversaciones con profesionales de la industria y más de 350 cortometrajes seleccionados. Mientras se celebre el encuentro de estudiantes se proyectarán en el Estudio de Medialab de Tabakalera todos los cortometrajes premiados hasta la fecha.

Además de los cortos de Landa y Muriel podrá verse en Nest

'Allen zweifeln zum trotz/ Against all odds', corto de Laurentz Otto (Indonesia); 'Anabase' de Benjamin Goubet (Francia); 'Après le rouge/After the red' de Marie Sizorn (Francia); 'Buxiaodema/ Pass in situ' de Zhang Fengyi (China); 'Heart fruti' de Kim Allamand (Suiza);

'Ilanga Alikho/ The sun is missing' de Advik Beni (Sudáfrica); 'Les hommes de la nuit/Men of the night' de Judith Auffray (Francia); 'Montaña azul/ Blue mountain' de Sofía Salinas Barrera y Juan David Bohórquez Triana (Colombia); 'Quem de direito/ The rightful' de Ana Galizia (Brasil); 'Tropicalia' de Rodney Llaverías (Estados Unidos); y 'Tsuki no yoru/Moon night' de Manaka Nagai (Japón).