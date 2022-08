RTVE presentará en sus galas en el Festival de San Sebastián los últimos trabajos de Carlos Saura y Cesc Gay

Participa en todas las películas españolas que compiten por la Concha de Oro

RTVE presentará en sus galas del 70 Festival de San Sebastián, que se celebra del 16 al 24 de septiembre, los últimos trabajos de Carlos Saura, el documental 'Las paredes hablan', y Cesc Gay, 'Historias para no contar'. Participa en todas las películas españolas que competirán por la Concha de Oro en San Sebastián.

En un comunicado, desde el certamen donostiarra han destacado que el cine participado por RTVE contará con "una importante presencia" en esta 70 edición, con cuatro títulos en la Sección Oficial, todas las películas españolas que competirán por la Concha de Oro: 'Girasoles silvestres', de Jaime Rosales; 'La consagración de la primavera', de Fernando Franco; 'La maternal', de Pilar Palomero, y 'Suro', de Mikel Gurrea.

El miércoles 21 de septiembre RTVE presentará, en un pase especial en el Kursaal 2, 'Las paredes hablan', la esperada nueva película documental de Carlos Saura sobre el origen del arte y su relación con las tendencias más vanguardistas. El cineasta aragonés retrata la evolución y relación del arte con la pared como lienzo de creación, desde las primeras revoluciones gráficas en las cuevas prehistóricas hasta las expresiones más vanguardistas del arte urbano.

Además, en la gran Gala de RTVE del jueves 22 de septiembre, en el teatro Victoria Eugenia, será la presentación en España de 'Historias para no contar', de Cesc Gay.

Se trata de una comedia coral con José Coronado, Nora Navas, Javier Rey, Verónica Echegui, Chino Darín, Anna Castillo, Antonio de la Torre, Maribel Verdú, Quim Gutiérrez, Belén Cuesta y Alexandra Jiménez, entre otros, que narra situaciones en las que cualquiera podría reconocerse y preferiría no explicar, o incluso olvidar. La cinta estará también en la sección Special Presentations del Festival Internacional de Cine de Toronto, que se celebra del 8 al 18 de septiembre.

Por otro lado, cuatro películas, todas las españolas que competirán por la Concha de Oro, cuentan con la participación de RTVE. Una de ellas es 'Girasoles silvestres', de Jaime Rosales, una historia de amor y superación protagonizada por Anna Castillo y Oriol Pla. Cuenta la historia de Julia, una joven de 22 años madre de dos niños que se enamora de Óscar, con el que inicia una relación complicada. Su estreno en cines será el 21 de octubre.

'La consagración de la primavera', de Fernando Franco, está protagonizada por Emma Suarez, Valeria Sorolla y Telmo Irureta. Laura, una joven que acaba de llegar a Madrid para instalarse en un colegio mayor, intenta adaptarse a su vida universitaria mientras lidia con sus inseguridades. Se podrá disfrutar en salas a partir del 30 de septiembre.

También se verá en San Sebastián 'La maternal', la nueva película de Pilar Palomero (Las niñas). Carla, una joven en riesgo de exclusión, llega embarazada al centro de acogida La Maternal. Allí tendrá que aprender a convivir con sus compañeras adolescentes y a prepararse como futura madre. Su estreno en cines será el 18 de noviembre.

Completa el cine español en la Sección Oficial 'Suro', primer largometraje de Mikel Gurrea. A punto de tener su primer hijo, Elena e Iván deciden dejar la ciudad y trasladarse al bosque para reactivar la explotación de corcho que ella ha heredado. Cuando acogen un trabajador en situación irregular en casa, la pareja pone a prueba su sentido de la solidaridad y tolerancia.

RTVE EN OTRAS SECCIONES

También habrá cine participado por RTVE en otras secciones. Así, en Zabaltegi-Tabakalera se exhibirá 'Cerdita', que cuenta el día a día de Sara en su pueblo extremeño. Este filme es el debut en el largometraje de Carlota Pereda, que ya ganó el Goya con el corto del mismo nombre y participó en el festival de cine independiente de Sundance. Se estrena en cines el 14 de octubre.

En esta sección también se presentará 'El agua', debut en el largometraje de la premiada cortometrajista Elena López Riera, que viene de participar en la Quincena de Realizadores de Cannes. Protagonizada por Bárbara Lennie, Nieve de Medina y la joven Luna Pamies, está ambientada en verano, en un pequeño pueblo del sureste de España.

Por otra parte, en Perlak se exhibirá la nueva película de Rodrigo Sorogoyen, 'As bestas', que se ha mostrado también este año en el Festival de Cannes. Es un thriller ambientado en la Galicia rural protagonizado por una pareja francesa que se instala en un pequeño municipio para vender frutas y hortalizas y donde planean renovar casas abandonadas para dedicarlas al turismo rural. En el reparto destacan los franceses Marina Foïs y Denis Menochet, junto a Luis Zahera y Diego Anido. Llegará a las salas el 11 de noviembre.

En esta sección también se verá la historia de amor y superación 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta, que compitió en la Berlinale y protagonizan Nahuel Pérez Biscayart, Noémie Merlant, Quim Gutiérrez y Alba Guilera. Completan el elenco Natalia de Molina, Enric Auquer y el cantante C. Tangana, que debuta como actor. El 21 de octubre se estrena en cines.

Finalmente, también en Perlak se proyectará 'En los márgenes', que participará en la sección Orizzonti del Festival Internacional de Cine de Venecia, debut de Juan Diego Botto como director en una cinta protagonizada por Penélope Cruz y Luis Tosar, con historias cruzadas de tres personajes en momentos cruciales de sus vidas. Se estrena en cines el 30 de septiembre.

LAS PAREDES HABLAN / THE WALLS CAN TALK

CARLOS SAURA (ESPAÑA)

País(es) de producción: España

Las paredes hablan es la singular visión de Carlos Saura sobre el origen del arte. El aclamado y galardonado director, con más de 50 películas realizadas, retrata la evolución y la relación del arte con la pared como lienzo de creación desde las primeras revoluciones gráficas de las cuevas prehistóricas hasta las expresiones urbanas más vanguardistas. Un apasionante y personal viaje acompañado por personalidades como Juan Luis Arsuaga, Miquel Barceló, Zeta, Musa71 o Suso 33.

Jueves, 22 de septiembre

HISTORIAS PARA NO CONTAR / STORIES NOT TO BE TOLD

CESC GAY (ESPAÑA)

País(es) de producción: España

Intérpretes: Chino Darín, Anna Castillo, Javier Rey, Álex Brendemühl, Antonio De La Torre, María León, Eva Reyes, José Coronado, Alejandra Onieva, Alexandra Jiménez, Maribel Verdú, Nora Navas, Quim Gutiérrez, Brays Efe, Verónica Echegui, Javier Cámara

En clave de comedia, Historias para no contar narra situaciones en las que nos podemos reconocer y que preferiríamos no explicar, o incluso olvidar. Encuentros inesperados, momentos ridículos o decisiones absurdas, cinco historias con una mirada ácida y compasiva a la incapacidad para gobernar nuestras propias emociones.