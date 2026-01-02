Un total de 1.305.003 visitan el Museo Guggenheim Bilbao en 2025

Museo Guggenheim Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Museo Guggenheim Bilbao ha recibido a lo largo de 2025 un total de 1.305.003 visitantes, lo que supone 3.660 más que en 2024, y de ellos un 69% proceden de otros países. En este "año muy positivo", su aportación al PIB se cifra en 676,7 millones, según el balance que ha dado a conocer este viernes.

El museo bilbaíno ha cerrado "un año muy positivo", según han destacado sus responsables, "gracias al respaldo obtenido por parte del público", un total de 1.305.003 visitantes.

Así, el Guggenheim ha registrado el pasado ejercicio 3.660 visitantes más que en 2024. Los meses de mayo, junio y julio fueron "los mejores de la historia" y el verano fue el segundo mejor tras el de 2023, "un balance muy positivo que confirma el buen arranque" de la nueva etapa del Museo bajo la dirección Miren Arzalluz, han valorado.

El porcentaje de visitantes extranjeros aumenta con respecto al año anterior, hasta alcanzar el 69% del total. Francia (15%), Alemania (9%), Gran Bretaña (9%), Estados Unidos (6%) e Italia (5%) son los países que más visitantes aportan.

El público del País Vasco se sitúa en el 10%, mientras que el porcentaje de visitantes del resto del Estado es del 21%, destacando como en años anteriores Cataluña (4%) y Madrid (4%).

En palabras de los responsables del museo bilbaíno, "el principal atractivo para el público del Museo en 2025 ha sido la ambiciosa y variada programación artística". Así, 'Tarsila do Amaral' ha sido visitada por 354.872 personas y 'Obras maestras sobre papel de Budapest' ha recibido la visita de 340.043 personas, mientras que 'in situ: Refik Anadol' ha sumado 891.460 visitantes, lo que la convierte en la exposición más vista.

Por su parte, 810.145 personas han disfrutado de 'Helen Frankenthaler. Pintura sin reglas' y 'YOU' ha sido visitada por 750.233 personas. Un total de 657.086 personas han visto la exposición 'Barbara Kruger' y 201.589 personas han acudido, hasta ahora, a ver 'Maria Helena Vieira da Silva, Anatomía del espacio', inaugurada el pasado mes de octubre.

Asimismo, los 1.305.003 visitantes recibidos en 2025 han podido disfrutar de las presentaciones de Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao.

Por otro lado, la web guggenheim-bilbao.eus ha registrado el año pasado un total de 2.722.205 visitas y 10.341.267 páginas vistas, mientras que en las redes sociales el Museo ha ampliado su comunidad en Instagram, con 899.546 seguidores. Además, ha alcanzado en X 339.065 seguidores y en Facebook los 394.558.

A lo largo de 2025 han participado 81.220 personas en las diferentes actividades presenciales y online que ofrece el Museo dentro de su programa eductivo y 1.221.366 han hecho uso de los espacios didácticos complementarios a la programación artística.

En relación con los programas públicos, el Museo ha "afianzado" la oferta dirigida al público mayor de 65 años, en concreto los 'Desayunos con arte', y se han establecido nuevas colaboraciones en el marco del programa TOParte, como es el caso del Festival Arquitecturas Open Bilbao y del Festival Bideotikan "con énfasis en la aplicación de nuevas tecnologías en el ámbito de la creación artística".

En el ámbito escolar, han visitado el Guggenheim 27.133 niños, mientras que las actividades dirigidas a familias han contado con la participación de 7.618 personas. Además, Community Educadores, la comunidad online gratuita para profesores, ha alcanzado 5.836 miembros, un 23% más que en 2024.

En cuanto a los programas sociales, 3.047 personas en situación de vulnerabilidad o con discapacidad han podido visitar el museo y participar en actividades creativas "orientadas a fortalecer su resiliencia y favorecer su integración". Los programas de Wellbeing han contado con la participación de 480 personas, tanto del público infantil como adulto.

En función del balance presentado, 426.143 personas forman parte de Community, la comunidad creada por el Museo en torno al arte y la cultura. En concreto, está integrada por 24.393 Amigos del Museo, lo que supone la cifra más alta desde los inicios del Museo y "avala el amplio respaldo social en el entorno más próximo", así como por 401.127 Seguidores, personas que reciben periódicamente información sobre las exposiciones y actividades ofrecidas y otros beneficios de forma gratuita.

Asimismo, en 2025 se han contabilizado 623 beneficiarios del Programa Erdu, consistente en facilitar el acceso gratuito a personas desempleadas.

Desde el Guggenheim han destacado que en 2025 ha contado con "un extraordinario apoyo" por parte de las empresas. Así, se ha producido un aumento "reseñable" en las colaboraciones estructurales, conformadas por 140 Miembros Corporativos, 11 empresas más que en 2024. Asimismo, numerosas exposiciones y actividades han recibido respaldo empresarial en forma de patrocinio.

IMPACTO

Por lo que respecta al impacto económico que el funcionamiento del Museo Guggenheim Bilbao genera en el entorno, la demanda generada como consecuencia de la actividad del Museo en Euskadi se cifra en 782,3 millones de euros y la aportación al PIB de 676,7 millones de euros.

Según han señalado desde el Guggenheim, se han generado unos ingresos adicionales para las Haciendas vascas de 106,1 millones de euros y su actividad ha contribuido al mantenimiento de 14.319 empleos.

El museo, han valorado sus responsables, continúa "un año más" siendo "líder entre las instituciones culturales europeas en su nivel de autofinanciación", que en 2025 se ha situado en torno al 78%.