Un total de 15 detenidos por la Policía Municipal en el quinto día de fiestas de Bilbao, uno por violencia de género

Coches de la Policía Municipal en la entrada al recinto festivo de la Aste Nagusia
Coches de la Policía Municipal en la entrada al recinto festivo de la Aste Nagusia - EUROPA PRESS
Europa Press País Vasco
Publicado: jueves, 27 agosto 2026 9:34
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BILBAO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 personas han sido detenidas por la Policía Local en el quinto día de Aste Nagusia de Bilbao, entre ellos uno por violencia de género y otro por tocamientos, según han informado a Europa Press fuentes municipales.

Desde las siete de la mañana del pasado miércoles a la misma hora de este jueves, el total de detenidos por parte de la Guardia Urbana ha ascendido a 10 dentro del recinto festivo y cinco fuera de este.

Dentro del recinto festivo, ha habido un detenido por estafa, tres por hurto o robo, un arrestado por tocamientos, otro por resistencia grave y dos por atentado a la autoridad, uno por violencia de género y un último por tráfico de drogas.

Fuera del recinto festivo, han sido tres los detenidos por hurtos y robo, uno por lesiones y otro por tráfico de drogas. En total, se han interpuesto 50 denuncias, 36 de ellas por hurto.

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