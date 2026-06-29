Un total de 2.332 estudiantes realizarán a partir del martes la PAU extraordinaria en la EHU, 642 para subir nota

Alumnos en la PAU 2026 - Jorge Gil - Europa Press

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

Un total de 2.152 estudiantes de Bachillerato y 188 que han completado un Ciclo Formativo de Grado Superior (Formación Profesional) de la Comunidad Autónoma del País Vasco comenzarán mañana, 30 de junio, la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en EHU. 642 del total se presentarán para subir nota en alguna de las asignaturas.

Según los datos aportados por la universidad pública, se trata de 646 estudiantes más que el año pasado (+38,3%). 407 la harán en el Campus de Álava, 1.260 en el de Bizkaia y 665 en el Campus de Gipuzkoa.

En cuanto al idioma, el 68,61% del alumnado (1.600 estudiantes) hará la prueba en euskara y el 31,38% (732) en castellano.

De las 2.332 personas que se presentarán a la convocatoria extraordinaria, 642 (27,53%), harán como máximo cuatro asignaturas, aquellas que les permitirán subir la nota de admisión hasta 4 puntos. De hecho, esa fase es voluntaria.

A la convocatoria ordinaria, celebrada los días 2, 3 y 4 de junio, se matricularon un total de 13.066 personas (12.114 estudiantes de Bachillerato y 952 que han completado un Ciclo Formativo de Grado Superior), además de 552 estudiantes de cursos anteriores que se presentaban a asignaturas específicas para subir nota, ha recordado EHU.

La PAU extraordinaria se desarrollará, al igual que la ordinaria, durante tres días, a partir del martes 30 de junio. La Prueba de Acceso a la Universidad, tanto en la convocatoria ordinaria como extraordinaria, consta de dos fases: acceso y admisión. La fase de acceso tiene por objeto valorar la madurez y destrezas básicas del alumnado para seguir las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

Consta de cinco ejercicios: Lengua castellana y literatura; Lengua vasca y literatura; Historia de España o Historia de la Filosofía; Primera Lengua extranjera; y la materia obligatoria de la modalidad de 2º de Bachillerato. Cada una de las materias se puntúa entre 0 y 10 y, como máximo, en esta fase se pueden obtener 10 puntos.

La fase de admisión es de carácter voluntario y permite sumar hasta cuatro puntos adicionales. Cada estudiante se puede presentar a un máximo de cuatro materias, y solo se tendrán en cuenta si se obtiene una calificación igual o superior a cinco puntos. Para la admisión a un grado, se utilizarán las dos calificaciones que sean más favorables para el estudiantado.

Con respecto a los exámenes, continua la paulatina implementación del nuevo modelo de pruebas de acceso establecido por el Real Decreto 534/2024, de 11 de junio, y que, entre otras cuestiones, establece que un porcentaje de las preguntas (el 50% este año) debe tener carácter competencial. Los resultados de las pruebas se publicarán el día 7 de julio.

EXÁMENES ADAPTADOS

En la convocatoria extraordinaria, un total de 146 estudiantes con necesidades educativas especiales de los centros de Euskadi ha solicitado adaptaciones para la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad, cifra que supone el 15,43% del total de las 946 solicitudes de adaptaciones recibidas este año.

Las adaptaciones en la prueba de PAU son un derecho reconocido por la normativa vigente y esta medida garantiza que todo el alumnado-estudiantado tenga acceso a la prueba y se asegure la igualdad de oportunidades y se gestionan a través del Servicio de Atención a Personas con Discapacidades de la EHU, siguiendo el procedimiento establecido.