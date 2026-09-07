Un total de 280.386 alumnos inician el curso escolar en Euskadi, un 4,2% menos que el pasado año

Inicio del Curso escolar - GOBIERNO VASCO

VITORIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 280.386 alumnas y alumnos han iniciado este lunes el curso escolar en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en Euskadi, un 4,2% menos que el pasado curso con un descenso de 12.291 matriculaciones.

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, ha facilitado estos datos con motivo del inicio del curso escolar 2026-2027 durante su visita al CEIP Mendiko Eskola de la localidad alavesa de Amurrio.

Respecto a las matriculaciones en los diversos ciclos educativos, Educación Infantil registra un total de 53.611 matriculaciones (-4,4%), Educación Primaria 108.569 (-4,7%), la ESO 87.065 (-2,8%) y Bachillerato 31.141 (-5,8%). Bachillerato registra el mayor descenso porcentual, mientras que Educación Primaria concentra la mayor reducción en términos absolutos.

En una perspectiva de cinco cursos, el alumnado matriculado en estas cuatro etapas ha pasado de 309.405 en 2021-2022 a 280.386 en 2026-2027, un descenso de 29.019 alumnos, el 9,4%. La consejera ha explicado que la reducción es especialmente significativa en Educación Infantil, con un 15,7% menos de alumnado, y en Educación Primaria, con un 13,7% menos. En la ESO, en cambio, el número de alumnas y alumnos se mantiene prácticamente estable respecto a 2021-2022, con un descenso del 0,3%.

En cuanto a la distribución por redes, la red pública escolariza al 50,7% del alumnado, con 142.097 alumnas y alumnos, mientras que la red concertada reúne al 49,3%, con 138.289.

Respecto a los modelos lingüísticos, el modelo D (íntegramente en euskera) concentra el 79,4% de las matriculaciones, con 222.578 alumnos, si se consideran conjuntamente Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. En las etapas de escolarización previa y obligatoria (Infantil, Primaria y ESO) el modelo D alcanza el 80,4%. El modelo B (euskera y castellano) representa el 15,6% del alumnado y el modelo A (satellano) el 5%.

Pedrosa ha especificado que la diferencia entre ambas cifras responde principalmente al peso del modelo A en Bachillerato, que representa el 21% del alumnado de esta etapa, frente al 1,4% en Educación Infantil, el 2,1% en Primaria y el 5% en ESO.

Por otro lado, ha indicado que la matrícula viva, que recoge las incorporaciones de alumnado al sistema educativo a lo largo del curso, se prevé que alcance este año los 6.500 alumnas y alumnos.

Asimismo, el Departamento de Educación ha reforzado los recursos destinados a dar una respuesta específica a la diversidad en las aulas. Este curso se incorporan 328 profesionales más, un 6,4% más que el curso anterior, con 5.476 profesionales. Concretamente, serán 180 profesionales más de Pedagogía Terapéutica (PT), un 7,5% más que el curso anterior, con 2.580 profesionales. También aumenta el número de profesionales EAE, que pasa de 2.589 a 2.657, y el de ALE generalista, que se incrementa en 77 profesionales, hasta alcanzar los 301.

En conjunto, la red pública educativa vasca contará este curso 2026/2027 con más de 32.000 profesionales, entre personal docente y otros perfiles profesionales.

MEJORA DE LOS RESULTADOS

El Gobierno Vasco abre un nuevo curso marcado por el despliegue de la 'Estrategia Integral para la Mejora de los Resultados Educativos 2025-2028', con el objetivo de avanzar en los aprendizajes, el bienestar emocional, la convivencia, la coeducación y la equidad del sistema educativo vasco.

En este contexto, la consejera de Educación ha destacado que el nuevo curso debe servir para consolidar una forma de trabajar centrada en las necesidades del alumnado, en el uso de la información para orientar las decisiones y en el acompañamiento a los centros y al profesorado.

"Queremos dar un paso más para que la mejora educativa tenga continuidad y se traduzca en decisiones concretas en cada centro y en cada aula. Tenemos que saber qué necesita nuestro alumnado, utilizar la información disponible para tomar decisiones y comprobar si las medidas que ponemos en marcha están dando resultado. Queremos hacerlo poniendo en el centro dos cuestiones inseparables: que el alumnado aprenda más y mejor, y que lo haga en entornos seguros, inclusivos y que favorezcan su bienestar", ha señalado.

Tras indicar que la tarea "requiere tiempo, estabilidad y acompañamiento", Pedrosa ha señalado el "horizonte de trabajo de dos cursos", así como el "refuerzo del apoyo a los centros y al profesorado", para "dar continuidad a las prioridades de la mejora de los aprendizajes, la competencia lectora, matemática y científica, el euskera y el plurilingüismo, la convivencia y el bienestar", así como para "asegurar que tengan una traducción real en la práctica educativa".

La resolución de organización, que publica el Departamento cada inicio de curso, establece por primera vez un horizonte de trabajo de dos años, 2026-2027 y 2027-2028, de manera que los centros puedan desarrollar sus objetivos de mejora con continuidad, a partir del diagnóstico, la organización, el seguimiento, el ajuste y la evaluación de las actuaciones.

La mejora de las competencias lectora, matemática y científica es una de las prioridades de trabajo durante estos dos años para el Departamento de Educación. Los centros deberán concretar sus objetivos de mejora y las actuaciones necesarias para alcanzarlos, reforzando cuestiones como los acuerdos didácticos comunes, la sistematización de la lectura en diferentes áreas y materias, la resolución de problemas y la organización de apoyos dentro del aula ordinaria.

Por su lado, la planificación lingüística debe tener en cuenta el euskera, el plurilingüismo y la diversidad cultural y lingüística de cada comunidad educativa. En este ámbito se refuerza el papel de la figura de 'Hizkuntza Kudeatzailea' y la vinculación con Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas.

'HEZI+'

En Educación Secundaria, una de las principales novedades es el despliegue de 'Hezi+', un proyecto de innovación y mejora educativa que busca "mejorar los resultados educativos, reforzar la equidad, reorganizar tiempos y espacios y ampliar las oportunidades de aprendizaje del alumnado".

Por su parte, en Bachillerato, la PAU adquiere un papel más relevante para la mejora de los resultados y evaluación competencial. Los centros deberán analizar sus resultados, revisar metodologías y sistemas de evaluación, adaptar la enseñanza al enfoque competencial e incorporar las conclusiones a su planificación de mejora.

Junto a los aprendizajes, el bienestar, la convivencia y la coeducación forman parte del conjunto de prioridades a desarrollar para alcanzar la mejora educativa. La resolución refuerza el trabajo de los equipos BAT, la coordinación con las personas responsables de bienestar y protección y su conexión con la acción tutorial, el 'Plan de Convivencia y el Plan de Coeducación', con el fin de "reforzar el trabajo preventivo, la educación emocional, la participación del alumnado y la respuesta ante los conflictos desde un enfoque restaurativo y de buen trato".

Asimismo, el Departamento de Educación continuará desplegando el 'Plan Adimen Digitala 2025-2029', para "avanzar hacia un modelo de digitalización educativa que sitúa a las personas, la equidad, el bienestar y la soberanía tecnológica en el centro". Uno de los ámbitos prioritarios será reforzar la prevención y la salud digital del alumnado, promoviendo un uso equilibrado, consciente y adecuado de las pantallas, tanto dentro como fuera del ámbito educativo.

El despliegue de la Estrategia Integral pretende reforzar "la colaboración y el análisis de evidencias" entre los equipos docentes y el acompañamiento del Departamento de Educación para "poder identificar las necesidades del alumnado, compartir conocimiento y evaluar el impacto de las actuaciones que desarrollan".