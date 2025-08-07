Un total de 28.741 hogares vascos perciben en julio el Ingreso Mínimo Vital

Archivo - Radiador en un hogar - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó el pasado mes de julio a 28.741 hogares de Euskadi, en los que viven 72.271 personas, según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración.

La cuantía media por hogar de esta prestación fue de 609,55 euros y el importe bruto de la nómina en esta comunidad autónoma alcanzó los 18,41 millones. El ratio de benefiarios por prestación es de 2,51.

Por territorios históricos, Bizkaia concentra 15.767 de los hogares que recibieron el Ingreso Mínimo Vital. Otros 6.953 corresponden a Gipuzkoa y 6.021 a Álava.

En el conjunto del Estado, un total de 752.469 hogares, en los que residen 2.299.000 personas, percibieron en julio el IMV. La cuantía media de la prestación se situó en 519,16 euros al mes por hogar y la nómina actual es de 426,3 millones de euros.