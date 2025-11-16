Un total de 36 personas han perdido la vida en las carreteras vascas en lo que va de año, cinco más que en 2024

BILBAO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 36 personas han perdido la vida en las carreteras vascas en lo que va de año, cinco más que en el mismo periodo de 2024, según Departamento de Seguridad del Gobierno vasco.

La directora de Tráfico, Estibaliz Olabarri, ha transmitido, en ese sentido, que "cada decisión" que toman se hace "desde la convicción de que una sola vida perdida es ya demasiado".

En el acto organizado por Stop Violencia Vial Euskadi este domingo en el Arenal de Bilbao por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, al que ha asistido Olabarri, han participado autoridades del Ayuntamiento de la capital vizcaína y de la Diputación Foral de Bizkaia, así como familiares de víctimas de accidentes de tráfico.

Según ha recordado el Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, a fecha de 14 de noviembre, 36 personas han perdido la vida en accidente de tráfico en las calles y carreteras vascas, 14 en Álava, 8 en Bizkaia y 14 en Gipuzkoa. En el mismo periodo de 2024, habían fallecido 31 personas (7 en Álava, 7 en Bizkaia y 17 en Gipuzkoa).

"TODO EN UN ISNTANTE"

La directora de Tráfico ha sostenido que cada accidente hace recordar "que la carretera puede cambiarlo todo en un instante", y ha insistido en que "ningún accidente es inevitable, todos se pueden evitar, pero para ello tenemos que actuar con responsabilidad".

En ese sentido, ha añadido que "cuando trabajamos por la Seguridad Vial, lo hacemos pensando en personas, en vidas trucadas, en las ausencias que quedan en las familias, que son ausencias que pesan. Cada decisión que tomamos, lo hacemos desde la convicción de que una sola vida perdida es ya demasiado".

También ha explicado que el Gobierno vasco trabaja con una 'Visión Cero Víctimas', en el marco de los compromisos adquiridos en el Pacto Vasco por la Seguridad Vial y el Plan Estratégico de Seguridad Vial y Movilidad Segura y Sostenible 2021-2025.

El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico se celebra cada año, el tercer domingo de noviembre, desde 2005, cuando la ONU instó a los gobiernos a conmemorar dicha efeméride para concienciar a la sociedad.