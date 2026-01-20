Un total de 450 firmas apoyan mantener la gestión municipal de las escuelas infantiles de Vitoria-Gasteiz

VITORIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz ha entregado al Gobierno Vasco y al Ejecutivo de la capital alavesa 450 firmas recogidas en apoyo a que se mantenga la gestión municipal de las escuelas infantiles.

La recogida de firmas, que también tiene como fin que se mantenga la financiación del Gobierno Vasco a estos centros, se ha llevado a cabo entre los trabajadores y familias usuarias de las escuelas.

En total se han recogido 450 apoyos, según ha recordado este martes en un comunicado el Comité de Personal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Las firmas se han entregado en el registro para su envío a las concejalías de Educación y Función Pública del Ayuntamiento y al Departamento de Educación del Gobierno Vasco.