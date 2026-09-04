Un total de seis heridos, cuatro trasladados a Basurto, tras el choque entre un autobús y un tranvía en Bilbao

Choque entre un autobús y el tranvía en Bilbao - EUROPA PRESS

BILBAO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de seis personas han resultado heridas, cuatro de ellas trasladadas al Hospital de Basurto, tras el choque entre una unidad de Bilbobus y un tranvía que se ha producido minutos antes de las 14.00 horas de este viernes en la Plaza Circular de Bilbao.

Según fuentes del Ayuntamiento, el conductor del tranvía y otras tres personas han sido trasladadas al hospital, mientras que el resto de heridos han sido atendidos en el lugar.

El choque, al parecer, se habría producido cuando el autobús de la línea A9 Hospital Santa Marina-Abando ha tenido que realizar una maniobra en la rotonda para evitar a un taxi que se le ha cruzado, por lo que ha chocado de manera frontal con el tranvía, que en ese momento cruzaba la Plaza Circular. El tráfico se ha reestablecido en la zona.