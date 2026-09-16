Tour CEEES 2025/2026 llegará a Bizkaia el próximo martes para analizar el futuro de las estaciones de servicio

BILBAO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tour 2025/2026 de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) hará parada en Bizkaia el próximo martes con una jornada que se celebrará en la Refinería Petronor, en Muskiz, y que estará dedicada a analizar los principales cambios que están transformando el sector de las estaciones de servicio, con especial atención a la evolución de los mercados energéticos, la diversificación del negocio, la gestión de personas y los nuevos modelos de movilidad.

El encuentro, organizado junto a ESTASERBI-Estaciones de Servicio de Bizkaia, se celebrará bajo el lema "Una mirada al futuro del sector energético y de las estaciones de servicio" y reunirá a representantes empresariales y profesionales vinculados a la cadena de valor del sector. Se trata de una jornada exclusiva para empresarios de estaciones de servicio de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, sean o no socios de ESTASERBI o CEEES, según han indicado los organizadores.

La jornada pondrá el foco en cuatro ámbitos "clave" para la evolución del negocio: los mercados energéticos, la diversificación de la actividad, la gestión de personas y la transición hacia nuevos modelos de movilidad en los que conviven distintas tecnologías y fuentes de energía.

La apertura institucional contará con la participación de José Ignacio Zudaire, consejero delegado de Petronor, y Nuria Lekue, presidenta de ESTASERBI. El primer bloque analizará la evolución de los mercados energéticos y las tendencias del petróleo y sus derivados, con la intervención de José Antonio Berenguer, de Fuel Marketing Consulting.

A continuación se abordarán las oportunidades que ofrecen la diversificación, el lavado, los servicios de conveniencia y el retail como nuevas vías de desarrollo para las estaciones de servicio. En este coloquio participarán representantes de Istobal y de Carrefour Express.

La transformación del sector también se analizará desde la perspectiva de las personas. Miguel Ángel Calle, asesor laboral de CEEES, y Mikel Anderez, asesor laboral de ESTASERBI, compartirán su visión sobre los retos relacionados con la negociación colectiva y la gestión de equipos en un contexto de cambio.

El bloque dedicado a la movilidad abordará la neutralidad tecnológica y la convivencia de distintas soluciones energéticas, como el gas, la electricidad, los biocombustibles y el hidrógeno. Participarán Txetxu Arzuaga, responsable de innovación de Petronor; Gustavo Mezquita, de Iberdrola BP Pulse (Vestel Ingenieros); y Juan Francisco Calero, director editorial de CARWOW.

Tras los coloquios, las personas asistentes realizarán una visita a las instalaciones de Petronor. La jornada finalizará con una clausura institucional en la que intervendrán Guillermo Allende, director de Descarbonización del Gobierno Vasco; Javier de Antonio, presidente de CEEES; y José Ignacio Zudaire, consejero delegado de Petronor.

El encuentro permitirá compartir experiencias y perspectivas sobre la evolución de un sector que está ampliando su actividad más allá del suministro tradicional de carburantes, adaptándose a nuevos hábitos de consumo, tecnologías y modelos de movilidad.