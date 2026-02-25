Las trabajadoras de Hazten y Sortuleku llevarán este jueves sus reivindicaciones ante la Diputación Foral de Álava

VITORIA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de Hazten y Sortuleku llevarán a cabo este jueves el séptimo día de paro dentro del calendario de movilizaciones que mantienen desde hace dos meses, para trasladar sus reivindicaciones ante las puertas de la Diputación Foral de Álava, tras su comparecencia ante la comisión de Políticas Sociales de las Juntas Generales de Álava.

En un comunicado, el sindicato LAB ha señalado que "su conflicto es con el diputado de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, y con el equipo técnico del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS)".

Tras dos meses de movilización, han reiterado sus peticiones de la subrogación del equipo educativo de Sortuleku en Ondoan, para continuar atendiendo a mujeres en situación de vulnerabilidad y a sus hijos e hijas, "evitando su traslado a otros recursos, al tratarse de un equipo consolidado y especializado".

Asimismo, han demandado el mantenimiento de Hazten como hogar para niños y niñas de 7 a 14 años y la apertura de un nuevo recurso para menores de 14 a 17 años, "necesario ante la realidad actual de la red de acogimiento". Por otra parte, han solicitado "no debilitar los recursos sociales de Álava mediante decisiones políticas que afectan directamente a la calidad de la atención".

Por último, han insistido en la importancia de dar la máxima difusión y garantizar una amplia presencia en la convocatoria, subrayando que lo que está en juego "no es solo una cuestión laboral, sino la calidad y estabilidad de los recursos sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad en Álava".