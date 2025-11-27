Trabajadoras de Limpieza de Bizkaia se concentran para exigir "el desbloqueo" del convenio y "condiciones dignas"

BILBAO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras del sector de Limpieza de Bizkaia se han concentrado este jueves en el centro comercial Max Center, en Barakaldo, y frente a la sede de Cebek, en Bilbao, con el fin de exigir "el desbloqueo" del convenio y "unas condiciones dignas".

A estas protestas, convocadas por los sindicatos ELA y LAB, les seguirán tres jornadas de huelga los días 17 de diciembre y 14 y 15 de enero, si bien no se descarta "aumentar las movilizaciones si la situación no mejora".

Según ha explicado ELA, "tras casi un año desde que comenzó la negociación del convenio, las patronales ASPEL y ASELBI, formadas por empresas con grandes beneficios como FCC, SERVEO, CLECE, EULEN, siguen condicionando la negociación, planteando retrocesos en los derechos que actualmente tienen las trabajadoras".

En este sentido, ha denunciado que "pretenden empeorar el complemento de antigüedad o el complemento por baja laboral", entre otros aspectos.

Desde el sindicato han subrayado que se trata de un sector en el que "la mayoría de las trabajadoras no tiene jornada completa" y, en los "pocos casos que la tienen, los salarios rondan los 18.000 euros".

Por ello, han explicado, las principales reivindicciones en el sector son "la retirada inmediata de los recortes que se plantean, negociar un sistema de vacantes que permita reducir la parcialidad en el sector y subidas salariales que garanticen 1.500 euros por 15 pagas anuales".