Trabajadoras de residencias de mayores de Gipuzkoa en huelga convocada por ELA se manifestarán en San Sebastián

SAN SEBASTIÁN 21 May. (EUROPA PRESS) -

Trabajadoras de residencias de mayores de Gipuzkoa que llevan 190 días de huelga convocadas por ELA se manifestarán mañana en San Sebastián para denunciar su situación.

En un comunicado, ELA ha informado de que sus representantes de residencias y centros de día de Gipuzkoa celebrarán una asamblea en el Museo San Telmo de la capital guipuzcoana "para analizar la situación del conflicto y decidir los próximos pasos".

A continuación, a las 11.30 horas llevarán a cabo una manifestación que partirá desde allí mismo hasta la plaza de Gipuzkoa.