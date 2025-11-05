Trabajadoras de residencias de mayores de Gipuzkoa irán de nuevo a la huelga los días 19, 20 y 21

SAN SEBASTIÁN, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las trabajadoras de residencias de mayores y centros de día de Gipuzkoa irán de nuevo a la huelga, convocadas por ELA, los días 19, 20 y 21 de este mes. El sindicato pide a la Diputación foral de Gipuzkoa que la partida presupuestaria en políticas sociales "no se destine exclusivamente a los nuevos edificios".

En rueda de prensa, representantes de ELA han recordado que el pasado mes de enero se puso en marcha la mesa negociadora para renovar el convenio de las residencias y centros de día de Gipuzkoa y las patronales Matia, Adegi y Lares "no han respondido a las reivindicaciones del sector, que aglutina a unas 5.000 trabajadoras", que ya han secundado nueve jornadas de paro, de forma que la Mesa "sigue bloqueada".

ELA reivindica "contratos al 100% para todas las trabajadoras y la eliminación de la brecha salarial de más de 10.000 euros que sufren". El sindicato ha recordado que "casi la mitad de la plantilla del sector tiene contratos laborales parciales, y existe la brecha salarial mencionada entre trabajadoras públicas (quedan muy pocas) y trabajadoras que realizan el mismo trabajo pero subcontratadas", lo cual "es consecuencia de la discriminación de género, porque la subcontratación se produce de forma evidente en sectores feminizados, con la consiguiente reducción salarial".

Además, ha lamentado que el proyecto de presupuestos del Gobierno foral de PNV y PSE-EE para el año que viene contempla un incremento del 12% en la partida destinada a políticas sociales para "impulsar la creación de nuevas infraestructuras sociales, avanzar en la transformación de los cuidados y dar respuesta a realidades sociales emergentes", pero el "83% de ese incremento se quiere dedicar a infraestructuras y no a transformar y mejorar realmente los cuidados".

"OPORTUNIDAD"

Para el sindicato, PNV y PSE-EE tienen "una oportunidad inmejorable para que más allá de los 53 millones de euros anunciados para construir nuevos edificios" se acuerden "unos presupuestos que tengan en cuenta las reivindicaciones de las trabajadoras y empezar a dar pasos en la igualdad de género".

Por ello, el sindicato reclama también a la oposición que no apruebe estas cuentas si no recogen las reivindicaciones del personal de residencias y centros de día, como son "mejora de ratios y servicios".