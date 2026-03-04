Trabajadores de Ingeteam Indar de Beasain (Gipuzkoa) inician una fase de huelgas y movilizaciones por un nuevo convenio

SAN SEBASTIÁN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de la empresa Ingeteam Indar de Beasain (Gipuzkoa) han acordado iniciar una fase de huelgas y movilizaciones por un nuevo convenio al constatar la "falta de voluntad" de la Dirección para "hablar de algunos contenidos imprescindibles".

Los sindicatos LAB y ELA, en sendos comunicados, han explicado que, tras varias reuniones de negociación del convenio de empresa en las últimas semanas, la dirección de la empresa "ha querido limitar la negociación a una subida salarial reducida e insuficiente desde el principio, al margen de las reivindicaciones de los trabajadores".

Así, han denunciado que "ha hecho oídos sordos" e "ignorado" las propuestas realizadas por el comité de empresa para recuperar el poder adquisitivo, realizar nuevas contrataciones y garantizar el empleo o dignificar las condiciones de las subcontratas. Además, entre las reivindicaciones están la seguridad, la reducción de días de presencia y el cómputo de horas de presencia.

Por todo ello, las personas trabajadoras de la empresa Ingeteam Indar de Beasain han acordado este miércoles inician una fase de huelgas y movilizaciones, por "amplia mayoría" en asamblea y también secundarán la huelga general del 17 de marzo por un salario mínimo propio.

En la primera ronda de movilizaciones, se llevarán a cabo paros de dos horas los días 5, 9, 11, 23 y 25 de marzo, un paro de cuatro horas el 16 de marzo y huelga el 17 de marzo.