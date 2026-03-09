Trabajadores de Tubos Reunidos realizan diversas sentadas y cortan el tráfico en distintos puntos de Bilbao

Movilización de los trabajadores de Tubos Reunidos de Bilbao - ESK

BILBAO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de Tubos Reunidos han realizado sentadas en varias calles de Bilbao y han cortado el tráfico en distintos puntos de la capital vizcaína en el marco de una nueva jornada de huelga convocada en el último día del periodo de consultas del ERE que plantea la empresa para 301 empleados.

La plantilla tiene programadas diversas movilizaciones para este lunes y han comenzado a las ocho de la mañana en las inmediaciones del Palacio Euskalduna, donde están previstas las reuniones con la empresa.

Desde allí se han dirigido en manifestación por Sabino Arana hasta las inmediaciones de Ingenieros y han vuelto al Euskaduna.

Durante la marcha, los trabajadores, con sus protestas, han provocado diversas afecciones de tráfico, ya que, además, han realizado sentadas en puntos como la Avenida Zunzunegi y la Plaza del Sagrado Corazón.

Una vez concluida esa manifestación, ha dado comienzo otra desde el Palacio Euskalduuna hasta la Spri, pasando por la sede del Gobierno vasco.