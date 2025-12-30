El trabajo doméstico no remunerado representa el 28,8% del PIB de Euskadi en 2023, un total de 26.856 millones

Archivo - Labores domésticas - Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi - Archivo

BILBAO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El valor de la producción doméstica de la Comunidad Autónoma Vasca ascendió a 26.856 millones de euros en 2023, equivalente al 28,8% del Producto Interior Bruto (PIB) de ese año, según datos elaborados por Eustat.

Según ha destacado el Instituto Vasco de Estadística, este dato pone de relieve la importancia de las actividades realizadas en el hogar, que en su mayoría no se contabilizan en el PIB, pero resultan "esenciales para el bienestar colectivo".

Eustat ha publicado la séptima edición de la Cuenta Satélite del Trabajo Doméstico, que tiene como objetivo ofrecer una imagen integral de las actividades productivas realizadas por los hogares y estimar su valor económico. Entre las principales actividades analizadas se encuentran proporcionar alojamiento, cuidado y educación, preparación de alimentos, tareas relacionadas con la ropa y actividades extraordinarias como reparaciones y mantenimiento.

La evolución de los últimos treinta años refleja el carácter contra cíclico de la producción doméstica, de forma que durante periodos de crisis se produce una transferencia de recursos desde la economía de mercado hacia el trabajo doméstico no remunerado, mientras que en fases expansivas se tiende a externalizar parte de estas actividades, ha explicado Eustat.

En 1993, el peso del trabajo doméstico no remunerado en el PIB alcanzó el 45,5%, mientras que en 2023 supuso el 28,8%, manteniéndose en niveles similares a los de la edición anterior (27,4% en 2018). Durante este periodo, la participación en el PIB disminuyó de forma continua, excepto en 2013, en plena crisis económico-financiera, cuando alcanzó el 32,4%.

DISTRIBUCIÓN POR FUNCIONES

En 2023, la distribución por funciones del trabajo doméstico refleja las mismas prioridades que en 2018, aunque con algunas diferencias. La función de "Proporcionar alojamiento" mantuvo un peso del 29,6%, igual que hace cinco años.

Sin embargo, otras funciones han ganado relevancia, como "Proporcionar comida", que aumentó hasta el 43,4% (tres puntos más que en 2018) y "Proporcionar ropa y otras actividades" que subió al 8,1% (medio punto más). Por el contrario, la función de "Proporcionar cuidados y educación" descendió hasta el 18,9%, tres puntos y medio menos que en 2018.

CORRESPONSABILIDAD MASCULINA

Respecto a la distribución por sexo del valor del trabajo doméstico no remunerado, persiste una brecha de género "significativa", ya que en 2023, el 63,5% es realizado por las mujeres (67,2% en 2018). A pesar de ello, la implicación de los hombres ha aumentado 15,8 puntos porcentuales en treinta años, respecto a 1993.

Esta mayor implicación de los hombres no ha sido igual en todas las tareas. Entre las funciones donde la participación de los hombres es más destacada y, además, ha crecido se encuentran "Proporcionar alojamiento", con un 42,5% de participación de los hombres en 2023 (4,5 puntos porcentuales más que en 2018), y "Proporcionar comida", que alcanza el 37,4%, lo que supone un incremento de 6,5 puntos porcentuales.

Sin embargo, la función "Proporcionar cuidados y educación" sigue recayendo principalmente en las mujeres, quienes asumen el 69,3% de esta labor, cuatro puntos porcentuales más que en 2018. En términos de PIB, el trabajo doméstico realizado por las mujeres supondría el 18,3% del PIB, frente al 10,5% que aportarían los hombres.

El reparto territorial del valor del trabajo doméstico no remunerado se corresponde con el tamaño de la población. Así, Bizkaia concentra el 55,2% de la producción doméstica de Euskadi, seguida de Gipuzkoa con un 30,3% y Álava con un 14,5%.

En cuanto a las diferencias en la participación por sexo, Gipuzkoa destaca porque los hombres realizan el 43,2% del trabajo doméstico, mientras que en Bizkaia la cifra es del 42,4% y en Álava representa el 41,6%.