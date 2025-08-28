Los trabajos para la reordenación del tráfico en el barrio donostiarra de Loiola comenzarán este viernes

SAN SEBASTIÁN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos para la reordenación del tráfico en el barrio de Loiola de San Sebastián comenzarán este viernes. Se limitará el acceso, circulación y estacionamiento en el barrio hasta el martes, 2 de septiembre.

En un comunicado, el Ayuntamiento donostiarra ha indicado que los trabajos necesarios para la puesta en marcha del cambio de sentido de circulación en diversas calles del barrio de Loiola se realizarán entre este viernes y el martes, 2 de septiembre, tiempo en el cual el tráfico de la zona "se verá muy afectado".

La nueva entrada al barrio se hará desde la glorieta de los cuarteles, junto al puente de Urdinzu, por lo que las Calles Sierra de Aralar y Calle Urbia cambiarán de sentido.

También se cambiará el sentido de circulación de las calles Zubiondo, Sierra de Urbasa y Plazaburu, para reordenar la circulación del tráfico interno. Estos cambios forman parte del nuevo diseño de la movilidad del barrio de Loiola, con el objetivo de optimizar sus flujos de tránsito rodado, facilitando así la circulación de vecinos, vecinas y personas usuarias del barrio.

Para llevar a cabo estas modificaciones, deben realizarse los trabajos de asfaltado y los relativos a la señalización vertical y horizontal. Así, desde el viernes a las ocho de la mañana y hasta que finalicen los trabajos el próximo martes 2 de septiembre (siempre que la meteorología lo permita) se prohíbe el acceso, circulación y estacionamiento en el barrio, excepto a los garajes particulares.

La circulación de vehículos para carga y descarga de los comercios se permitirá hasta el sábado 30 de agosto a las 11.00 horas. Como alternativa de estacionamiento, se recomienda a los vecinos y personas usuarias utilizar los aparcamientos situados bajo los tableros de la GI-20.