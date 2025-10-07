La transparencia y prácticas democráticas copan el protagonismo en la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto

Archivo - El Palacio de Congresos Europa es el epicentro de la IX Cumbre Global OGP 2025 - AYTO. VITORIA-GASTEIZ - Archivo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en la jornada de apertura del congreso que se celebra en Vitoria-Gasteiz

VITORIA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La resiliencia, la transparencia y las prácticas democráticas copan buena parte del protagonismo de las ponencias y jornadas de trabajo de la jornada inaugural de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto OGP 2025, que se celebra durante esta semana en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria-Gasteiz.

Tras el plenario de apertura que ha contado con la participación de la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, y la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli, la resiliencia y la calidad democrática en tiempos de crisis es el primer tema a analizar durante el congreso.

Esta sesión contará con la participación del ministro de Servicio Público y Administración de Sudáfrica, Inkosi E.M. Buthelezi, la secretario general adjunta de la OCDE, Mary Beth Goodman, el secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas-Zamora, la secretario general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), Emilia Saiz, y la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, María Ubarretxena.

Este panel reúne a líderes y reformadores globales para explorar estrategias con visión de futuro para la resiliencia y la reforma. La sesión destacará la necesidad urgente de coaliciones multiactor e iniciativas innovadoras, para "garantizar las libertades fundamentales, fortalecer la rendición de cuentas y ampliar la apertura en un entorno geopolítico cada vez más fragmentado".

Ya por la tarde, a las 17.15 horas, se disertará bajo el epígrafe 'De la Transparencia a la Confianza: Construyendo el Parlamento Abierto del Mañana', con el propósito de que "los parlamentos lideren el camino para ser más transparentes, inclusivas y responsables".

Esta sesión explorará cómo los órganos legislativos pueden adoptar la innovación, las herramientas digitales y las prácticas participativas para fortalecer la confianza pública y ofrecer una mejor gobernanza. A través del análisis de experiencias globales, desafíos y estrategias de futuro, los participantes reflexionarán sobre cómo podría ser la próxima generación de parlamentos abiertos y cómo la colaboración con la sociedad civil, los gobiernos y los socios internacionales puede convertir esa visión en realidad.

Entre otros, contará con la participación de la copresidente de Democratie Ouverte, Paula Forteza, la directora ejecutivo de la Fundación POPVOX, Marci Harris, la marroquíe y representante de OPeN en la Fundación Westminster para la Democracia (WFD), Fatiha Ait Oulaid, y el presidente de la Comisión de Evaluación de Políticas Públicas y miembro de la Asamblea Nacional de Costa de Marfil, Kouassi Koffi Kra Paulin.

La jornada se complementa con diversas sesiones que abordarán los 'Desafíos de la evaluación de políticas públicas para la rendición de cuentas y la transparencia', la 'Gobernanza Participativa de la IA', 'La Gobernanza del Dato: Regulación, colaboración y reutilización', 'La participación como eje transversal: lecciones aprendidas y camino a seguir', y la 'Transparencia de beneficiarios finales: innovaciones en anticorrupción y movilización de recursos'.

La cumbre ha organizado también numerosas mesas redondas y actos paralelos por diversos espacios de la capital alavesa, con el propósito de "acercar a la ciudadanía" los canales de transparencia de la instituciones; así como buenas prácticas y avances en iniciativas de gobierno abierto.

ACTO INAUGURAL

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz y la secretaria de Estado de Función Pública han dado la bienvenida a los representantes de alto nivel de gobiernos y líderes de la sociedad civil de todo el mundo que participarán estos días en la cumbre.

El acto inaugural contará también con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, entre otras personalidades a nivel internacional.

En la jornada del miércoles, tendrán lugar diferentes encuentros, como la sesión plenaria 'Derechos y gobernanza digitales', en la que participará el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. En este espacio, se abordará el panorama político actual sobre la materia, la moderación de contenidos, la gobernanza de la IA y las medidas necesarias para optimizar la innovación digital, entre otros asuntos.

Además, se celebrará el panel de alto nivel 'Una Administración transformadora: abierta, cercana y resiliente', en el que intervendrá la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli.

Asimismo, se desarrollará la sesión 'El futuro de la IA', con la participación de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González. Por su parte, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, intervendrá en la sesión de la tarde titulada, Infraestructura digital para el Gobierno Abierto.

Durante la jornada de trabajo del jueves, destaca la participación del secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, en el panel de alto nivel 'Justicia Abierta'. Al mediodía, está previsto que el rey Felipe VI presida el acto de clausura, que se celebrará en el auditorio principal del Palacio y que también será retransmitido a través del canal de YouTube del Ministerio.

A lo largo del evento se podrán escuchar las voces de representantes de la sociedad civil como Mariana Mazzucato, economista y profesora de la University College de Londres; Emily O'Reilly, defensora del Pueblo Europeo y abanderada de la integridad y la confianza pública en gobernanza; y Mo Ibrahim, embajador de la OGP y autor de la fundación que lleva su nombre, conocido por su labor en la promoción de la gobernanza y el liderazgo en África.

Además, la cita reunirá a otras personalidades relevantes como Stephanie Muchai, directora de programas de gobernanza y anticorrupción para el Proyecto de Abogados Internacionales (ILP) y que, también tomará el testigo de Cielo Magno como copresidenta de la sociedad civil con Brasil. También participará Nighat Dad, abogada paquistaní y directora de la organización Digital Rights Foundation, que protege a mujeres y minorías del acoso cibernético y defiende su libertad de expresión en internet, entre otros ponentes.

"CARÁCTER MULTILATERAL"

Más de 2.000 mandatarios se dan cita hasta el próximo viernes en Vitoria-Gasteiz, para intercambiar experiencias, buenas prácticas y avances en iniciativas de gobierno abierto. Es la primera Cumbre Global que se celebra fuera de la capital del país anfitrión, con el fin de "proyectar internacionalmente el carácter multilateral de las políticas de gobierno abierto en España", fruto de la colaboración del Gobierno de España, el Ejecutivo vasco, la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

Se trata de la novena edición de esta cita internacional, cuyos precedentes se celebraron en Canadá, Georgia, Estonia, Francia, Corea del Sur, Méjico, Reino Unido y Brasil. En esta ocasión, tiene lugar en la ciudad de Vitoria-Gasteiz como colofón de la copresidencia española de la Alianza de Gobierno Abierto (OGP), junto con Cielo Magno, copresidenta del comité ejecutivo y representante de la sociedad civil.

Durante cinco jornadas de trabajo se celebran hasta 16 sesiones de alto nivel, 40 sesiones temáticas y cerca de medio centenar de eventos paralelos en los que se debate sobre calidad democrática, valores de la transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana y colaboración e integridad pública, prestando especial atención a la transición digital.