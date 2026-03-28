Transportes licita la explotación de la terminal intermodal de Júndiz por 1,35 millones y un plazo de 6 años ampliables

Archivo - Un operario durante las obras de remodelación del Centro Logístico de Júndiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, ha lanzado la licitación para el arrendamiento de espacios e instalaciones en la terminal de transporte de mercancías de Júndiz, en Álava, con un importe mínimo de 1.354.770 euros y un plazo inicial de seis años, ampliable hasta un máximo de 20 en función de inversiones adicionales.

Según ha informado el ministerio en un comunicado, la licitación, que se publicará próximamente en la web de Adif, pone a disposición de la empresa explotadora una zona de carga intermodal de aproximadamente 55.000 metros cuadrados, dotada de losa de hormigón, tres vías en topera electrificadas para operaciones de carga y descarga y viales internos para optimizar los flujos de entrada y salida.

Asimismo, las instalaciones cuentan con un edificio de gestión administrativa y servicios de 455 metros cuadrados, así como dos zonas de estacionamiento diferenciadas para vehículos pesados y ligeros.

La empresa adjudicataria se encargará de los servicios de carga y descarga de unidades de transporte intermodal (UTI), así como de otras operaciones logísticas asociadas, con la posibilidad de prestar también servicios de maniobras ferroviarias.

Adif ha invertido más de 37 millones de euros en la primera fase de transformación de la terminal intermodal y logística de Júndiz, dentro del nodo estratégico de Vitoria-Gasteiz, que contempla una inversión global estimada de 95 millones de euros.

La terminal se extiende sobre una superficie total de 170.000 metros cuadrados y está diseñada como una instalación interoperable, de alta capacidad y digitalizada, conectada al Corredor Atlántico y preparada para operar en ancho estándar e ibérico mediante la implantación de ancho mixto.

La zona intermodal actualmente disponible dispone de tres vías de carga y descarga, dos de ellas en ancho mixto de 600 metros y una para trenes de 460 metros. En fases posteriores se ampliará hasta cuatro vías adaptadas a trenes de hasta 740 metros.

En una primera fase, la operativa se realizará mediante grúas móviles portacontenedores, con una capacidad de hasta 50.000 UTI anuales. Esta capacidad podría incrementarse hasta 170.000 UTI anuales con la incorporación de grúas pórtico, lo que permitiría gestionar una media de siete trenes diarios.

Dentro de la segunda fase del desarrollo de este nodo se contempla la construcción de la terminal de Víllodas para servicios de Autopista Ferroviaria en ancho estándar y espacios de desarrollo de suelo logístico asociado al transporte ferroviario, proyecto que está pendiente de la firma de un convenio con el Gobierno Vasco.

El nodo de Vitoria-Gasteiz, integrado en el Corredor Atlántico, es considerado estratégico para la red logística estatal por su volumen de carga, superior a los tres millones de toneladas anuales en su área de influencia, y por ser punto inicial de la sección transfronteriza Vitoria/Gasteiz-Donostia/San Sebastián-Bayona-Burdeos.

Este nodo es uno de los siete que impulsa Adif y vertebran la red de terminales del país en Valladolid, Zaragoza, Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. Se ubican dentro de los corredores prioritarios europeos, próximos a centros de carga, producción y consumo. Además, están conectados a redes viarias de alta capacidad y a los principales puertos de España y Europa, ha explicado el ministerio.

La construcción de la terminal intermodal de Júndiz ha contado con financiación europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del programa NextGenerationEU.